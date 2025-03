Wie Geschäftsführer mehr Zeit für das Wesentliche gewinnen - mehr Lebensqualität ohne Einbußen im Betrieb (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schörfling am Attersee (ots) - Geschäftsführer von Handwerksunternehmen setzensich meist mit viel Leidenschaft für den Erfolg ihres Unternehmens ein. Dochgenau dieses Engagement kann zur Belastung werden, wenn ein ausgewogenesPrivatleben, Erholungsphasen und die eigene Gesundheit zu kurz kommen. Um diesenHerausforderungen zu begegnen, unterstützt Josef Zauner von Digital BlocksHandwerksbetriebe dabei, gezielte Strategien für mehr Unternehmerfreiheit zuentwickeln. Darüber hinaus implementiert er digitale Lösungen zur Optimierungvon Betriebsprozessen, um Unternehmer zu entlasten. Wie Geschäftsführer imHandwerk wieder mehr Zeit für das Wesentliche gewinnen, erfahren Sie hier.Der Alltag von Geschäftsführern im Handwerk gleicht oft einem Drahtseilakt: Siejonglieren mit unzähligen Aufgaben, sind zentrale Anlaufstelle für Kunden,Mitarbeiter und Geschäftspartner und treffen Entscheidungen im Sekundentakt.Zwischen ständigem Termindruck, spontanen Herausforderungen und operativemTagesgeschäft bleibt oft nur wenig Zeit, um innezuhalten. Dadurch rückenstrategische Themen, die den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichernkönnten, mehr und mehr in den Hintergrund. Statt Raum für Erholung und Reflexionzu schaffen, dominiert das Gefühl, permanent im Einsatz zu sein. "VieleGeschäftsführer von Handwerksunternehmen verwechseln ständige Verfügbarkeit miteffektiver Führung", berichtet Josef Zauner, Geschäftsführer von Digital Blocks."Sie investieren ihre gesamte Energie ins Tagesgeschäft - und verlieren dabeiden Blick für das große Ganze.""Wer klare Strukturen schafft und Prozesse dauerhaft optimiert, gewinnt nichtnur mehr Zeit für sich selbst, sondern führt sein Unternehmen auch insgesamtstabiler und erfolgreicher", fährt er fort. "Der Schlüssel liegt darin, sich vonder Vorstellung zu lösen, alles selbst kontrollieren zu müssen - und stattdessenauf strategische Weitsicht zu setzen." Mit Digital Blocks verfolgt Josef Zaunerdas Ziel, Handwerksbetriebe aktiv durch die digitale Transformation zubegleiten, indem er deren Betriebsabläufe effizienter gestaltet. Zu diesem Zwecksorgt das Team von Digital Blocks für die Automatisierung zentralerGeschäftsprozesse. Das entlastet Geschäftsführer im Handwerk, schafft Freiräumefür zukunftsweisende Themen und steigert gleichzeitig die Effizienz. Mit demganzheitlichen Drei-Säulen-Ansatz stellt Josef Zauner sicher, dass seine Kundenlangfristig wettbewerbsfähig bleiben.Effizienz als Schlüssel zu mehr Lebensqualität"Viele Menschen in Führungspositionen kennen das Gefühl, ständig unter Druck zustehen", sagt Josef Zauner. "Der Arbeitsalltag ist geprägt von Terminen,