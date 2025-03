Verbände werben für neues Betreibermodell

Bewohner können Stromlieferanten weiter frei wählen



Die Haushalte im Gebäude könnten dann den vor Ort produzierten Strom nutzen - zu einem geringeren Preis als für Netzstrom verlangt werde. "Mit dem Solarstrom lässt sich ein Teil des Strombedarfs decken und für den anderen Teil kann jeder Haushalt seinen Stromlieferanten weiterhin frei wählen", betonen die Verbraucherschützer. Die Hausbewohner könnten dabei frei entscheiden, ob sie an der GGV teilnehmen. Mieterinnen und Mietern werde dadurch der Zugang zu günstigem Solarstrom deutlich erleichtert, erklärte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Einzelheiten zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung behandelt ein neuer Leitfaden von BSW und GdW.

Für die Anlagenbetreiber sieht die NRW-Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in dem Konzept wirtschaftliche Chancen gegenüber einer reinen Netzeinspeisung des Solarstroms. "Der Strompreis kann so gestaltet werden, dass sich die Anlage in einem angemessenen Zeitraum rechnet und die Mieter:innen gleichzeitig von günstigem, klimafreundlichem Solarstrom profitieren", hießt es in einem Artikel der Landesgesellschaft im Internet. Auch steigere eine PV-Anlage den Wert der Immobilie und senke langfristig die Betriebskosten.

Von der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung zu unterscheiden sind Mieterstrom-Modelle. Dabei müssen nach Angaben der Verbraucherzentrale die Betreiber den kompletten Strombedarf an die Haushalte liefern, auch Strom aus dem Netz. Die Betreiber würden damit zum Stromversorger mit allen damit einhergehenden Pflichten./tob/DP/jha