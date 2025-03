Neue KI-gestützte Informationsplattform von CRIF unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und von ESG-Faktoren

Hamburg (ots) -



- Neue Lösung bietet B2B-Unternehmen smarte Effizienz für die Prüfung ihrer

Bestands- und Neukunden, um Umsätze zu steigern und Zahlungsausfälle zu

reduzieren.

- Panorama unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken,

Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren dank

schnellen Zugriffes auf alle unternehmensrelevanten Informationen in Echtzeit

- Daten und Informationen werden in einem übersichtlichen und strukturierten

Dashboard bereitgestellt

- Überblick über das gesamte Kundenportfolio: Analysefunktion ermöglicht

strategische Entscheidungen zum Kundenportfolio



Der Informationsdienstleister CRIF startet ab sofort die neue, KI (Künstliche

Intelligenz) gestützte Informationsplattform Panorama, die die zentralen

Informationen zu Risiko Identität, Compliance und ESG eines Unternehmens

miteinander kombiniert.





Unternehmen sind heute mit mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert:Geopolitische Unsicherheiten, Inflation, die Folgen einer globalen Pandemie,ständige Unterbrechungen der Lieferketten, eine steigende Zahl von Insolvenzenund eine sich verschlechternde Zahlungsmoral. Gleichzeitig nehmen die operativenund regulatorischen Aufgaben zu - Digitalisierung, Compliance-Richtlinien undESG-Anforderungen fordern Unternehmen täglich heraus."In Gesprächen mit unseren Kunden und anderen Marktteilnehmern haben wir uns mitder Frage beschäftigt, ob die klassische Wirtschaftsauskunft diesen neuenRahmenbedingungen noch gerecht wird oder ob ein Upgrade in derInformationsbereitstellung notwendig ist. Unsere neue Lösung Panorama ist dieAntwort auf die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen", kommentiert CRIFDeutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein den Launch des neuen Produkts. DieLösung bietet smarte Effizienz durch schnellen Zugriff auf alleunternehmensrelevanten Informationen in Echtzeit und unterstützt Unternehmen beider Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung vonESG-Faktoren und Nachrichten mit der Option auf weitere Zusatzinformationen. DieDaten und Informationen werden in einem übersichtlichen und strukturiertenDashboard bereitgestellt.Anforderungen an Risiko- und Compliance-Entscheidungen gerecht werden"Mit Panorama bringen wir Risikomanagement, Compliance und ESG-Bewertung auf einneues Level. Verantwortliche können sich über die Plattform wesentlich schnellereinen zuverlässigen Überblick über ihre Geschäftspartner verschaffen, als dasbisher möglich war - und zwar ohne aufwändig Bilanzen oder ESG-Berichte sichtenzu müssen," so Dr. Frank Schlein. "Mittels transparenten Bewertungs-Modellen und