Oddo BHF hebt Hensoldt auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 69 Euro

JaBec schrieb gestern 10:48

Die Hensoldt AG bleibt wie in vielen Beiträgen beschrieben auf erfolgreichem Kurs!



Unbestritten trägt die aktuelle geopolitische Situation dazu hochrangig bei. Zur weiteren Stabilität der Hensoldt AG bleibt jedoch

eine strategische Unternehmensführung .... zum richtigen Augenblick über das heute vorliegende Innovative Portfolio zu verfügen.

Ebenso zeigt jetzt auch der Zusammenschluss der ESG ihren vollumfänglichen Wert zur heutigen Aufgabenstellungen der militärischen

Luftabwerhrfunktion.



Höchstes Bedenken erlaube ich mir heute zum Kauf militärischer Waffensysteme, 35 - F35 Kampfjäger und 60 Chinook CH-47F bzw.

dem Patriot Luftabwehrsystem anzumelden. Alle diese Waffensysteme werden durch Chip und Leitersysteme .... teils über Sateliten gesteuert

und können in wenigen Mikrosekunden ausser Kraft gesetzt werden.



d.h. " ein unliebsamer Nutzer " wird evtl. all die teueren Gerätschaften die unseren Haushalt blünderten / unser Sondervermögen

aufgefressen haben ohne Zustimmung der US-Regierung schwer nutzen können.



War es von Haus aus eine gestellte Falle der US-Regierung Europa zu schwächen?

Europa wird von der US-Regierung gerne geschwächt und abhängig in jeglicher Hinsicht gesehen.





Bis zum heutigen Tage ist zu den geschlossenen Lieferverträgen noch nichts passiert, doch die US-Produktion ist nicht weiter vertrauenswürdig

und das Risiko ist unüberschaubar! Jetzt gilt es aus sicherheitstechnischen Gründen sofort zu handeln.



d.h. Deutschland sollte selbst die eigenen Steuersysteme ...... evtl. über Hensoldt, falls machbar liefern!!!!



Leider müßen wir auch erkennen, dass weder Deutschland noch Europa ohne die US-Produktion viele Waffensysteme garnicht produzieren

kann. Ein hoher Anteil zur Munitionsherstellung liegt in der USA.



Bekannt ist: Ein Patriotsystem kann schon heute ohne die USA nicht betrieben werden.

EUROPA / DEUTSCHLAND ist ausgeliefert!



ME dürfte die hensoldt AG mit hohen Anstrengungen diverse Systeme betriebsbereits aufarbeiten können.

Dazu könnte die ESG einen gewichtigen Anteil leisten.



Es bleibt also spannend. Der Markt bereitet sich für das neue Sondervermögen, im Gespräch aktuell mit 500 Mrd. vor.

Wohl gemerkt bereitet sich der Markt erst vor zudem im Vorfeld eine abgewirtschaftete / nicht vorhandene Infrastruktur geschaffen werden muß.



Der Kurs könnte jetzt im Klimmzug ganz schnell dreistellig werden!