So erwecken Betriebe ihre Marke durch persönliche Geschichten zum Leben (FOTO)

Burgwedel (ots) - Die Zeit für generische Werbung im Handwerk ist vorbei. Kunden

wollen mehr als nur ein Angebot - sie wollen wissen, wer der Mensch hinter dem

Werkzeug ist. Während große Betriebe auf Hochglanzwerbung setzen, gewinnen

kleine Handwerksbetriebe mit Persönlichkeit. Doch wie bringt man genau diese

Authentizität zu den Kunden?



Die Antwort ist einfach: durch Storytelling. Wenn Betriebe ihre Geschichte

erzählen, schaffen sie Vertrauen und Nähe - und heben sich klar von der

Konkurrenz ab. Wie man authentische Geschichten findet und sie gezielt einsetzt,

um Kunden zu begeistern und langfristig zu binden, erfahren Sie nachfolgend.





Der Zauber hinter dem Storytelling - diese Vorteile bringt es mit sichKunden möchten heutzutage nicht bloß irgendein Produkt oder eine Dienstleistungkaufen. Sie wollen wissen, wem sie ihr Projekt anvertrauen. Schließlich geht esbei handwerklichen Arbeiten oft um die eigenen vier Wände. Während man frühervor allem über Empfehlungen an einen Handwerksbetrieb gelangt ist und diesenkontaktiert hat, informieren sich viele Menschen mittlerweile zunächst gründlichüber einen potenziellen Betrieb. Die meisten Kunden wollen schlichtweg wissen,mit wem sie es zu tun haben und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Dabeifolgt der erste Blick oft auf die Webseite eines Handwerksunternehmens oder auchin die sozialen Medien.Für die Betriebe bedeutet das im Umkehrschluss: Ihre Online-Präsenz spielt eineentscheidende Rolle, um potenzielle Kunden auf Anhieb zu überzeugen. Eine08/15-Webseite reicht hier allerdings kaum aus. Denn davon gibt es Seiten wieSand am Meer. Es geht vielmehr darum, aus der Masse zu stechen und denInteressenten im Kopf zu bleiben. Das gelingt vor allem durch packendeGeschichten, sogenanntes Storytelling. Storytelling ist die Kunst, Botschaftenoder Informationen in Form einer Geschichte zu vermitteln. Im Fokus stehenEmotionen, Charaktere und spannende Handlungsstränge, die den Leser fesselnsollen und eine tiefere Verbindung zur Marke, also dem Betrieb, herstellensollen. Das Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen und dem potenziellen Kunden zuermöglichen, sich besser mit dem Unternehmen zu identifizieren.Eine geeignete Geschichte für den Handwerksbetrieb findenDie Frage ist nur: Welche Geschichte soll man wählen? Jeder Handwerksbetrieb hatetwas Einzigartiges zu erzählen. Wichtig ist, die Geschichte so zu erzählen,dass sie nicht nur spannend, sondern vor allem authentisch ist. Mögliche Ansätzesind:- Die Entstehungsgeschichte: Wie wurde der Betrieb gegründet? WelcheHerausforderungen gab es? Was hat den Gründer inspiriert?