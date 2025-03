INDEX-MONITOR Hensoldt und Auto1 in Kürze Mitglieder im Stoxx Europe 600 Die Aktien der beiden deutschen Unternehmen Hensoldt und Auto1 werden noch in diesem Monat in den Stoxx Europe 600 aufgenommen. Der Rüstungselektronik-Spezialist und der Gebrauchtwagenhändler gehören laut dem Index-Anbieter Stoxx Ltd. zu den …