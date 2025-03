Kann ich auch meinen eigenen Meme-Coin machen? (FOTO)

Koblenz (ots) - Nach Donald Trump hat jetzt auch Melania Trump ihren eigenen

Meme-Coin ins Leben gerufen - jetzt fragen sich viele: Wie schwer kann es sein,

selbst eine Kryptowährung zu erstellen? Mit den richtigen Tools und ein wenig

technischer Affinität ist das Erstellen eines Meme-Coins einfacher, als man

denkt - aber ist es auch eine sinnvolle Idee?



Einen Meme-Coin zu starten, ist technisch keine große Herausforderung. Der wahre

Test besteht darin, eine Community aufzubauen und dem Coin einen echten Zweck zu

geben. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Schritte notwendig sind, um einen

eigenen Meme-Coin zu starten und welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind, damit

Ihr Coin nicht in der Masse untergeht.





Meme-Coins: Warum ein bekannter Name nicht reichtNoch vor einigen Jahren war das Erstellen einer eigenen Kryptowährung miterheblichen technischen und finanziellen Herausforderungen verbunden. Heute istdas anders. Plattformen und spezialisierte Dienstleister ermöglichen es, mitwenigen Dollar und ohne tiefgehendes Blockchain-Wissen einen eigenen Token zustarten. Während die technischen Barrieren zum Erstellen von Meme-Coins immergeringer werden, bleibt die eigentliche Herausforderung bestehen, einen Coin zuerschaffen, der mehr ist als nur ein kurzfristiger Hype.Meme-Coins funktionieren in vielerlei Hinsicht wie moderne Marken. Ohne eineengagierte Community und ein klares Konzept ist der Erfolg meist nur von kurzerDauer. Anhand des prominenten Beispiels der Trump-Familie zeigt sich, dassselbst prominente Namen nicht vor großen Kursschwankungen schützen: Kurz nachdem Launch fiel der Donald-Trump-Meme-Coin trotz seiner großen Reichweite undfinanziellen Mittel um 60 Prozent von seinem Höchststand. Noch dramatischer warder Absturz des Melania-Trump-Meme-Coins mit 80 Prozent Verlust. Um Investorenund Nutzer langfristig an einen Coin zu binden, braucht es mehr als nur einenbekannten Namen - es erfordert eine starke Strategie.Was braucht es, um einen Meme-Coin zu starten?Grundsätzlich ist es jedem möglich, einen eigenen Meme-Coin zu erschaffen. Auchin Deutschland könnten Politiker wie Friedrich Merz oder Robert Habeck ihreneigenen Coin auf den Markt bringen. Technisch wäre das keine Herausforderung.Allerdings stellt sich die Frage nach der rechtlichen Einordnung. DieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) könnte solche Projekteals Wertpapiere einstufen und regulatorische Anforderungen geltend machen.Damit ein Coin nicht innerhalb weniger Wochen an Bedeutung verliert, sindmehrere Faktoren entscheidend. Ein Meme-Coin muss eine Botschaft oder einenZweck transportieren, der über reine Spekulation hinausgeht - sei es Humor,