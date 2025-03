Zweite Ausgabe der Weinfachmesse EUROVINO steht an (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Auf der EUROVINO - Fachmesse für Wein am kommenden Sonntag und

Montag, 9. und 10. März 2025 präsentieren sich jeweils von 10 bis 18 Uhr über

400 Weinerzeugende und -vermarktende aus Deutschland und Europa dem Fachpublikum

aus Handel, Gastronomie und Hotellerie in der Messe Karlsruhe . Die Besuchenden

können sich neben Neuheiten und Highlights aus dem Wein- und Schaumweinbereich

auf ein begleitendes Programm bestehend aus Powerfrühstück, Expert Area und

Netzwerkabend inklusive der Verleihungen des Fair Wine Awards und von "New &

different", dem neuen EUROVINO Innovation & Marketing Award, freuen. Tickets

sind unter https://www.eurovino.info/tickets/ sowie an den Tageskassen vor Ort

erhältlich - eine Legitimation als Fachbesuchende ist dabei erforderlich.



EUROVINO als Quelle für neue Impulse und Lösungsansätze





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms! Long 611,98€ 3,60 × 14,95 Zum Produkt Short 689,84€ 4,35 × 14,75 Zum Produkt