Zeus North America Mining Corp. begrüßt Herrn Simon Clarke im Board of Directors

Herr Clarke bringt 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Unternehmen und in der Umsetzung erfolgreicher Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategien ein, die sich auf den Bereich Bergbau, Energie und Energietechnologie konzentrieren. Herr Clarke verfügt über bedeutende Erfahrungen und Kenntnisse im Raum der kritischen Mineralien und seine Funktionen bei American Lithium, M2 Cobalt und Jervois Mining umfassten die Leitung von Regierungs- und Stakeholder-Initiativen bezüglich der Versorgung mit Batteriemetallen in einer Reihe von Jurisdiktionen. Er hat insbesondere direkte Erfahrung mit den Initiativen für kritische Mineralien in den Vereinigten Staaten und der dringenden Notwendigkeit, einheimische Quellen zur Versorgung mit kritischen Mineralien zu erschließen, einschließlich Lithium, Kobalt und Kupfer in Batteriequalität.

Herr Clarke ist momentan CEO, President & Direktor von American Critical Minerals Corp. (ein Kali- und Lithiumexplorations- / erschließungsunternehmen), das kürzlich von American Potash Corp. umbenannt wurde. Er ist zudem Chair und ein Direktor von Myriad Uranium.

Zuvor war Herr Clarke CEO & Direktor von American Lithium Corp. Neben seiner Lithiumprojekte im Erschließungsstadium erschließt American Lithium auch das Uranprojekt Macusani, das größte Uran-Asset in Südamerika und eines der größten Uranprojekte im Erschließungsstadium weltweit. Herr Clarke war vier Jahre lang für American Lithium tätig. Während dieser Zeit erzielte dessen Marktbewertung auf der Höhe des vorigen Lithiumzyklus 1,2 Milliarden $. Herr Clarke war auch ein Mitbegründer, CEO und Direktor von M2 Cobalt Corp, das sich auf Kobalt und Kupfer in Ostafrika konzentriert. M2 Cobalt wurde im Juni 2019 von Jervois Global erworben. Im Zuge der Transaktionsbedingungen schloss sich Herr Clarke Jervois als ein Direktor und später für eine Zeitdauer von 12 Monaten als Teil des Senior Managements an.