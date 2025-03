NurExone Biologic Inc. beginnt mit der Umsetzung der Wachstumsstrategie in den USA durch neue Tochtergesellschaft und Übernahme von Master Cell Bank

Pionier in der Exosomen-basierten Therapie

NurExone Biologic Inc (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Exosomen-basierten Therapeutika spezialisiert hat. Exosomen, natürlich vorkommende Nanopartikel, die aus menschlichen mesenchymalen Stammzellen (MSCs) stammen, spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Heilung und Regeneration. Denn die winzigen Bläschen fungieren als „Boote“, die mit einer therapeutischen „Fracht“ beladen und für gezielte Anwendungen in verschiedenen Indikationen eingesetzt werden können.

Mit seinem Vorzeigeprodukt ExoPTEN hat NurExone Biologic Inc. bereits bedeutende präklinische Fortschritte sowohl bei akuten Rückenmarksverletzungen (SCI) als auch bei Glaukom erzielt.

Akute Rückenmarksverletzungen (SCI):

In präklinischen Studien konnte ExoPTEN bei 75% der verletzten Laborratten die motorische Funktion wiederherstellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. Die höchste Akkumulation von ExoPTEN an der Verletzungsstelle trat auf, wenn es sieben Tage nach der Verletzung verabreicht wurde, was auf ein breites Zeitfenster für eine wirksame Intervention nach einer akuten SCI hinweist.

Grüner Star (Glaukom):

In einer präklinischen Studie am Sheba Medical Center wurde das Potenzial von ExoPTEN zur Regeneration geschädigter Sehnerven untersucht. Die Behandlung führte zu einer fast vollständigen Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und einer verbesserten Netzhautstruktur. Darüber hinaus zeigte die Behandlung mit ExoPTEN, dass deutlich mehr retinale Ganglienzellen, die für die Weiterleitung von Sehinformationen an das Gehirn verantwortlich sind, überlebten.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von ExoPTEN als neuartige Therapie für diese und andere Indikationen, die auch die Gesundheitsbehörden der USA und der EU überzeugt hat: ExoPTEN wurde von der FDA bereits der Status eines Arzneimittels für seltene Leiden (Orphan Drug) für 2023 zuerkannt. Dieser Status bietet steuerliche Anreize, Marktexklusivität und unterstützt die Entwicklung und Vermarktung von ExoPTEN auf dem US-Markt. Im November 2024 erhielt ExoPTEN auch von der EMA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen. Dieser Status bietet ähnliche Vorteile wie der der FDA sowie Zugang zu Finanzmitteln der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten.