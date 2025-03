Cerro de Pasco Resources erhält bedingte Börsenzulassung durch die TSXV

MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA — (4. März 2025) / IRW-Press / Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FWB: N8HP) („CDPR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die bedingte Zulassung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“) für die Notierung seiner Stammaktien („die Aktien“) an der TSXV erhalten hat – vorbehaltlich der Erfüllung der Anforderungen der TSXV, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Unterlagen. Sobald die endgültige Zulassung erhalten wurde, werden die Aktien den Handel an der TSXV aufnehmen und die Notierung an der Canadian Securities Exchange (der „CSE“) einstellen. Bei der Notierung an der TSXV werden die Aktien voraussichtlich weiterhin unter dem Börsenkürzel „CDPR“ gehandelt werden.

Guy Goulet, CEO des Unternehmens, meinte: „Wir sind sehr erfreut, diesen bedeutenden Meilenstein einer Notierung unserer Aktien an der TSX Venture Exchange zu erreichen. Dieser Erfolg spiegelt unser Engagement wider, einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen und unsere Vision eines exponentiellen Wachstums zu erfüllen. Wir prognostizieren den positiven Beitrag der Notierung hinsichtlich der Transparenz des Unternehmens und der Zugänglichkeit auf den Weltmärkten.“

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin am US-amerikanischen OTCQB unter dem Börsenkürzel „GPPRF“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „N8HP“ gehandelt werden.

Änderungen beim Board of Directors

Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Pyers Griffith zu einem Direktor bekannt zu geben.

Herr Griffith ist ein erprobter Experte in Sachen Eigenkapitalmärkte und Corporate-Finance-Beratung mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Investment Banking, Private Equity und Direktanlage. Seit 2021 ist er als Chief Strategy Officer für das Unternehmen tätig.

In den 1990er Jahren hat er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Aktienanalysen für lateinamerikanische Börsen gespielt und somit dabei geholfen, neue Investitionen in der Region zu fördern. Er hat etliche große Privatisierungs- und Konzessionsverfahren in Peru betreut und Private Equity- und Direktanlage-Initiativen mit einem starken Fokus auf Ressourcen, Energie und Agrarwirtschaft geleitet.

Als Managing Director des Privatisierungsfonds von Peru war er Mitglied der Boards von mehreren führenden peruanischen Unternehmen. Seine berufliche Laufbahn umfasst nach seiner frühzeitigen Ausbildung in London bei Kokusai Securities und Citicorp Scrimgeour Vickers sowie Merrill Lynch eine Senior-Position bei James Capel, Morgan Grenfell, Deutsche Bank und HSBC.

Die Ernennung folgt auf den kürzlich erfolgten Rücktritt von Eduardo Loret de Mola de Lavalle vom Board of Directors. Steven Zadka, Executive Chairman und Direktor, merkte an: „Im Namen des Boards möchte ich Herrn Loret de Mola de Lavalle für seine vielzähligen Beiträge und gebotenen Perspektiven danken.“

Über die Konzession El Metalurgista & technischer Abgleich(1)

Die Konzession El Metalurgista umfasst ein Gebiet von 95,74 Hektar (ha), von denen 57 ha einen Teil der Bergelagereinrichtung („Tailings Storage Facility, TSF“) Quiulacocha abdecken, welche die Mineralverarbeitungsberge der historischen Mine Cerro de Pasco enthalten, die im 20. Jahrhundert in Betrieb war. Die TSF Quiulacocha deckt ein Gebiet von insgesamt 114 ha ab und beinhaltet Berge mit einer geschätzten Gesamtmenge von 75 Millionen Tonnen (Mt), aufgeteilt in zwei Bereiche: einen mit Kupfer-Silber (Cu-Ag) und der andere mit Zink-Blei-Silber (Zn-Pb-Ag).

Aus dem technischen Bericht 2021(2) ging hervor, dass CDPR ein zweiphasiges Programm durchführen sollte, welches dazu ausgelegt ist, das Verständnis zum Potenzial des Projekts El Metalurgista zu vertiefen, die Basis der Mineralressource zu erhöhen und ihre Kategorisierung zu verbessern, ein geo-metallurgisches Modell zu entwickeln sowie zusätzliche Testarbeiten durchzuführen, um die metallurgischen Gewinnungen zu optimieren.

Im August 2024 erhielt CDPR die Genehmigung, das Phase-1-Bohrprogramm bei der TSF Quiulacocha zu beginnen. Dieser Prozess verzögerte sich ein paar Jahre in Anbetracht eines Landzugangsabkommens, das im Jahr 2024 von AMSAC, der peruanischen Regierungsbehörde, die für die TSF Quiulacocha als eine alte ökologische Bergbau-Verantwortlichkeit zuständig ist, erwirkt wurde. Das Bohrprogramm wurde von der DGM, einer peruanischen Abteilung des Bergbauministeriums, mittels der Resolución Directoral N° 0459-2024-MINEM/DGM genehmigt (DGM, 2024).

Im September und Oktober 2024 führte CDPR das Programm über 40 Bohrlöcher für die Phase 1 auf der TSF Quiulacocha durch. Dieses Programm bestand aus Bohrlöchern im Abstand von 100 m, die bis auf eine Tiefe zwischen 14 m und 49 m vordrangen, was in 990 Bohrmetern resultierte.

Mit Stand Ende Januar 2025 hat CDPR die Untersuchungsberichte für 32 der 40 Bohrlöcher veröffentlicht, wobei weitere Untersuchungen noch ausstehen (Abbildung 1). Es wird davon ausgegangen, dass die geochemischen Untersuchungen und mineralogischen Analysen im 1. Quartal 2025 abgeschlossen sein werden, während die metallurgischen Testarbeiten für eine Fertigstellung im 2. Quartal 2025 vorgesehen sind.

Abbildung 1: Bohrstellen der Phase 1 und letzter Stand der Untersuchungsergebnisse

Bislang zeigt die grundlegende Untersuchungsstatistik durchschnittliche mittlere Gehalte von 1,66 oz/t (51,7 ppm) Silber, 1,46 % Zink und 0,89 % Blei. Weiterhin veranschaulichen Kupfer, Gold, Indium und Eisen Beiprodukt-Gehalte von 0,09 % beziehungsweise 0,073 ppm, 19,5 ppm und 28,13 % (Tabelle 1). Gallium, ein kritisches Mineral, das in leistungsfähigen Mikrochips und fortschrittlichen Militärtechnologien verwendet wird, ist ebenfalls vorhanden, mit einem durchschnittlichen Gehalt von 55 g/t und einem Maximum von 263 g/t.

Tabelle 1: Übersicht zur Untersuchungsstatistik (aktualisiert am 31. Januar 2025)

Ag oz/t Ag ppm Zn% Pb% Cu% Au ppm Ga ppm In ppm Fe % Durchschnitt 1,66 51,7 1,46 0,89 0,09 0,073 55,0 19,5 28,13 Minimum 0,71 22,2 0,22 0,36 0,01 0,006 5,0 2,3 13,78 Maximum 4,72 146,7 4,81 3,41 0,53 0,567 263,0 55,5 39,29

Angesichts der positiven Bohrergebnisse der Phase 1 hat CDPR beantragt, ein Bohrprogramm der Phase 2 für das Gebiet außerhalb der Konzession El Metalurgista zu unternehmen, welches Staatseigentum ist. Dieses soll Folgendes umfassen:

- Erarbeitung einer Bohrgenehmigung für das Gebiet außerhalb der Konzession El Metalurgista. Die Zeit, die für die Ausarbeitung, Prüfung und Erteilung dieser Bohrgenehmigung nötig ist, wird auf etwa sechs Monate geschätzt.

- CDPR nimmt an, dass das Phase-2-Bohrprogramm nicht bedeutend von den technischen Anforderungen der Phase 1 abweichen würde und hat es entsprechend veranschlagt.

- Die geologische Auswertung und eine MRE (Mineralressourcenschätzung) wird betriebsintern unter der Aufsicht eines unabhängigen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt.

Die metallurgischen Testarbeiten der Phase 2 würden von den Ergebnissen der Arbeiten abhängen, die in Phase 1 abgeschlossen wurden, insbesondere den geo-metallurgischen Studien und den metallurgischen Testarbeiten. Gegenwärtig ist ein Arbeitsprogramm nur dahingehend konzipiert, die Auswertung einer potenziellen Aufarbeitung der historischen Quiulacocha-Berge zu unterstützen. Die Testarbeiten werden sich darauf konzentrieren, die Ergebnisse der Phase 1 mit Bohrproben der Phase 2 zu reproduzieren und die Prozessgestaltung zu bestätigen.

(1) Kirkham Geosystems (2025). Abgleichsbericht: Projekt El Metalurgista vom 19. Februar 2025 mit Stichtag 31. Dezember 2024.

(2) Der technische Bericht vom 15. März 2021 mit Stichtag 31. August 2020 trägt den Titel „National Instrument 43-101 El Metalurgista Concession- Pasco, Peru“. Der technische Bericht wurde für das Unternehmen erstellt und kann im Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Technische Information

Herr Alfonso Palacio Castilla, MIMMM/Chartered Engineer (CEng) und Project Superintendent bei CDPR, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Palacio ist ein qualifizierter Sachverständiger für die Zwecke der Berichterstattung gemäß Vorschrift NI 43-101. - - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Cerro de Pasco Resources Inc.

Cerro de Pasco Resources konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswertes, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberhaltigen mineralischen Abraum und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens bei El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich um eine der größten obertägigen Ressourcen der Welt.

Kontaktinformationen

Cerro de Pasco Resources Inc.

Guy Goulet, CEO

Tel.: 579 476-7000

E-Mail: ggoulet@pascoresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird sein“, „erwartet“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, der Explorationsergebnisse, der potenziellen Mineralisierung, der Schätzung der Mineralressourcen, der Kostenschätzungen, des Zeitplans für die behördlichen Genehmigungen, der Erwartungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich des Zeitpunkts der Aufnahme des Handels seiner Aktien an der TSXV und der Einstellung der Notierung an der CSE, basieren auf den Schätzungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

