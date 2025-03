Autozulieferer Boryszew ist insolvent

Halle (ots) - Einer der größten Autozulieferer Sachsen-Anhalts, die BoryszewKunststofftechnik Deutschland GmbH aus Gardelegen, ist insolvent. "Ich führeaktuelle Gespräche mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat", sagte dervorläufige Insolvenzverwalter Silvio Höfer von Anchor Rechtsanwaltsgesellschaftder in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Gründe für die Insolvenzkonnte er noch nicht nennen. Laut Betriebsrat verzeichnete das UnternehmenAbsatzrückgänge und hatte Liquiditätsprobleme.Das Unternehmen stellt sogenannte Spritzgussteile aus Kunststoff her, die unteranderem in Autoinnenräumen verbaut werden. Am Standort in der Altmark sind knapp500 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den wichtigen Kunden zählt unter anderem derVW-Konzern. Laut Insolvenzverwalter Höfer laufe die Produktion trotz derInsolvenz weiter. Die Gehälter der Beschäftigten sind durch das Insolvenzgeldfür die kommenden drei Monate gesichert. Das Unternehmen BoryszewKunststofftechnik Deutschland gehört zu dem polnischen Konzern Boryszew.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5983342OTS: Mitteldeutsche Zeitung