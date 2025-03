Tesla: Musk plant 1000% Gewinn, doch die Aktie crasht – niemand will die Autos!

Die Ankündigung von Trumps Zöllen hat am Montag nicht nur die gesamte Wall Street, sondern auch die Tesla-Aktie ins Wanken gebracht, was Teslas Abhängigkeit von internationalen Lieferketten verdeutlich. Etwa 15 Prozent der Teile eines in den USA verkauften Model Y stammen aus Mexiko. Am Dienstag setzen die Titel ihre Talfahrt fort.

In China sieht sich Tesla einem starken Rückgang seiner Verkaufszahlen gegenüber. Im Februar sank der Absatz der in China hergestellten Fahrzeuge um 49,2 Prozent auf 30.688 Autos, der niedrigste Stand seit August 2022. Dies ist vor allem auf den intensiven Preiskampf mit chinesischen Konkurrenten wie BYD zurückzuführen. Auch in Europa und den USA sind die Verkäufe stark rückläufig.