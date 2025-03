Proxima Fusion und Partner veröffentlichen Konzept für unbegrenzt sichere und saubere Energie (FOTO)

München (ots) -



- Proxima Fusion stellt mit Stellaris das weltweit erste integrierte Konzept für

ein kommerzielles Fusionskraftwerk vor, das zuverlässig und kontinuierlich

betrieben werden kann.

- Das Stellaris-Konzept enthält ein Hochfeld-Stellarator-Design, das erstmals

die physikalische Leistung und die technischen Einschränkungen für die

Stromerzeugung mit Fusionskraft in Einklang bringt.

- Proxima Fusion plant, bis 2031 den Demonstrations-Stellarator Alpha zu bauen,

der erstmals mehr Energie erzeugen wird, als er verbraucht - und damit den Weg

für die kommerzielle Anwendung von Fusionsenergie ebnet.



Proxima Fusion (https://www.proximafusion.com/) , Europas am schnellsten

wachsendes Fusionsenergie-Startup, und ihre Partner* haben heute das weltweit

erste integrierte Bau- und Betriebskonzept für ein kommerzielles

Fusionskraftwerk vorgestellt, das zuverlässig, kostengünstig und kontinuierlich

betrieben werden kann. Die von Experten testierte Veröffentlichung des

Stellaris-Konzeptes in Fusion Engineering and Design gilt als Meilenstein für

die Zukunft Energieindustrie.





