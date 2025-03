Die taiwanesische Tochtergesellschaft von ZenaTech entwickelt Partnerschaften in Ostasien für den Verkauf an den schnell wachsenden Markt für Verteidigungs- und kommerzielle Drohnen

Vancouver, British Columbia, (4. März 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine taiwanesische Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors derzeit ihre Partnerschaften in Ostasien erweitert, um an Kunden auf dem rasch wachsenden Markt für staatliche Verteidigungsdrohnen sowie kommerzielle Drohnen zu verkaufen. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Partnerschaften mit lokalen Komponentenherstellern, um bei der Herstellung von Sensoren, Kameras und Komponenten für seine ZenaDrone 1000 und seine KI-Multifunktionsdrohnen der IQ-Serie die Compliance mit den Vorschriften des US-Militärs zu verbessern. ZenaTech rekrutierte zwei Business-Development-Manager mit Plänen, das Team der Niederlassung von Spider Vision Sensors im Laufe des nächsten Monats auf fünf Ingenieure aufzustocken.

„Der ostasiatische Drohnenmarkt für die militärische Verteidigung und kommerzielle Bedürfnisse, insbesondere Taiwan, Japan und Südkorea, wächst rasch. Die Ausweitung unserer asiatischen Präsenz für den Kundenvertrieb war schon immer Teil unseres Plans. Partnerschaften mit nicht chinesischen Komponentenherstellern sind von strategischer Bedeutung für die Produktion unserer Kameras, Sensoren und Komponenten, die mit US-Verteidigungsanforderungen konform sind, und werden dazu beitragen, dass unsere Produkte schneller auf den Markt kommen“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Laut Fortune Business Insights soll der Markt für militärische Drohnen im asiatisch-pazifischen Raum für Länder wie Taiwan, Japan und Südkorea mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,15 % von 2024 bis 2032 die am schnellsten wachsende Region weltweit sein. Ein Treiber sind die höheren Verteidigungsausgaben und der zunehmende Bedarf an Fähigkeiten in den Bereichen Informationsgewinnung, Überwachung, Aufklärung und Sicherheit.

Die Märkte für kommerzielle Drohnenservices in Ländern einschließlich Japan und Malaysia wachsen rasch; Treiber sind Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft, Infrastruktur, Sicherheit, Logistik und Lieferung. Der japanische Markt, der 2024 auf 3 Milliarden $ geschätzt wurde, soll laut Grand View Research bis 2030 mit einer CAGR von 15,2 % auf nahezu 7 Milliarden $ steigen. Der malaysische Markt wächst sogar noch schneller, was an der aufsichtsrechtlichen Unterstützung und der Übernahme durch die Industrie liegt; er soll laut Knowledge Sourcing Intelligence im Jahr 2025 auf beinahe 5 Milliarden $ und bis 2030 auf 13 Milliarden $ steigen, was einer CAGR von 21,42 % entspricht.