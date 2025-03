Kion nach Kaufempfehlung im 40-Euro-Bereich wieder abgedreht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Citigroup ist am Dienstag bei Kion verpufft. Es reichte erneut nicht für einen Ausbruch nach oben. Zunächst stieg der Kurs um mehr als zwei Prozent auf 40,64 Euro, bevor es um 4,7 Prozent ins Minus ging auf 37,90 Euro. Im Bereich oberhalb der 40-Euro-Marke war zuletzt schon häufiger Schluss gewesen. Nur am vergangenen Donnerstag hatte es einen kurzen Ausbruchsversuch gegeben, der aber letztlich nicht gelungen war. Die von den USA losgetretenen internationalen Handelskonflikte lasteten am Dienstag schwer auf vielen Exportwerten hierzulande.

Die Citigroup stufte die Papiere des Lagerausrüsters auf "Buy" hoch mit einem Kursziel von 60 Euro, das nach gutem Lauf noch mehr als die Hälfte an Potenzial verspricht. 2025 haben die Kion-Titel aktuell fast 19 Prozent zugelegt, was ihnen im MDax einen Platz im vorderen Drittel einbringt.