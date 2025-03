/C O R R E C T I O N -- Chivas Regal/

London, 2. März 2025 (ots/PRNewswire) - In der Pressemitteilung CHARLES LECLERC

AND CHIVAS REGAL TRIFFT IN NEUER GLOBALER PARTNERSCHAFT DEN RICHTIGEN TON, die

am 03.03.2025 von Chivas Regal über PR Newswire herausgegeben wurde, weist uns

das Unternehmen darauf hin, dass der Name des Signature-Cocktails nach dem

letzten Absatz "Leclerc" statt "Le Clerc" und "The Leclerc Spritz" statt "The

Monaco Spritz" lauten muss und nicht, ursprünglich versehentlich veröffentlicht.

Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:



CHARLES LECLERC UND CHIVAS REGAL TREFFEN MIT NEUER GLOBALER PARTNERSCHAFT DEN

RICHTIGEN TON







exklusiven Pop-up-Piano-Bar im Vorfeld des ersten Grand Prix der Saison, in der

der autodidaktische Pianist auftritt.



Der schottische Luxus-Whisky Chivas Regal hat den führenden Formel-1-Fahrer

Charles Leclerc als seinen globalen Markenbotschafter im Rahmen einer

mehrjährigen Partnerschaft bekannt gegeben und unterstreicht damit den

wachsenden Einfluss der Marke in der modernen Sportkultur.



Während der gesamten Zusammenarbeit werden Chivas Regal und Charles die Fans

dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und Erfolg neu zu definieren. Die

Partnerschaft wird das Erreichen persönlicher Ziele und die Kreativität auf dem

Weg dorthin feiern und Charles' Leidenschaften abseits der Rennstrecke erkunden,

wobei die erste die Musik ist.



Als talentierter und autodidaktischer Pianist und Komponist hat Charles in den

letzten Jahren seine Liebe zur Musik mit seinen Fans geteilt und mehrere Titel

veröffentlicht. Die Zeit, Präzision und Leidenschaft, die er in die Beherrschung

der Noten eines Klaviers steckt, spiegelt die Handwerkskunst wider, die

erforderlich ist, um die Noten eines kultigen Whiskys zu mischen.



Um diesen Erfolg zu feiern, veranstalten Charles und Chivas Regal eine exklusive

Pop-up-Piano-Bar, die nur einen Abend lang die Welten der Musik und des Whiskys

zusammenbringt. Unter dem Namen Leclerc's wird die Bar am 11. März in Melbourne

eröffnet, noch vor dem Start der Formel-1-Saison 2025 in der Stadt Ende der

Woche.



VIP-Gäste und eine begrenzte Anzahl glücklicher Fans haben die Möglichkeit,

maßgeschneiderte Chivas Regal x Charles Leclerc Whisky-Cocktails zu genießen und

dabei einen einzigartigen Abend zu erleben, in dessen Mittelpunkt die Musik

steht, inspiriert von Leclercs Leidenschaft für das Klavier. Die Veranstaltung

wird auch einen besonderen Gastauftritt von Charles selbst beinhalten, der den

ersten von vielen Momenten markiert, die er und Chivas Regal gemeinsam feiern

werden.



Die Besucher des Leclerc's werden die Gelegenheit haben, die Rennfahrerlegende Seite 2 ► Seite 1 von 3





Chivas Regal begrüßt Charles Leclerc als globalen Markenbotschafter mit einerexklusiven Pop-up-Piano-Bar im Vorfeld des ersten Grand Prix der Saison, in derder autodidaktische Pianist auftritt.Der schottische Luxus-Whisky Chivas Regal hat den führenden Formel-1-FahrerCharles Leclerc als seinen globalen Markenbotschafter im Rahmen einermehrjährigen Partnerschaft bekannt gegeben und unterstreicht damit denwachsenden Einfluss der Marke in der modernen Sportkultur.Während der gesamten Zusammenarbeit werden Chivas Regal und Charles die Fansdazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und Erfolg neu zu definieren. DiePartnerschaft wird das Erreichen persönlicher Ziele und die Kreativität auf demWeg dorthin feiern und Charles' Leidenschaften abseits der Rennstrecke erkunden,wobei die erste die Musik ist.Als talentierter und autodidaktischer Pianist und Komponist hat Charles in denletzten Jahren seine Liebe zur Musik mit seinen Fans geteilt und mehrere Titelveröffentlicht. Die Zeit, Präzision und Leidenschaft, die er in die Beherrschungder Noten eines Klaviers steckt, spiegelt die Handwerkskunst wider, dieerforderlich ist, um die Noten eines kultigen Whiskys zu mischen.Um diesen Erfolg zu feiern, veranstalten Charles und Chivas Regal eine exklusivePop-up-Piano-Bar, die nur einen Abend lang die Welten der Musik und des Whiskyszusammenbringt. Unter dem Namen Leclerc's wird die Bar am 11. März in Melbourneeröffnet, noch vor dem Start der Formel-1-Saison 2025 in der Stadt Ende derWoche.VIP-Gäste und eine begrenzte Anzahl glücklicher Fans haben die Möglichkeit,maßgeschneiderte Chivas Regal x Charles Leclerc Whisky-Cocktails zu genießen unddabei einen einzigartigen Abend zu erleben, in dessen Mittelpunkt die Musiksteht, inspiriert von Leclercs Leidenschaft für das Klavier. Die Veranstaltungwird auch einen besonderen Gastauftritt von Charles selbst beinhalten, der denersten von vielen Momenten markiert, die er und Chivas Regal gemeinsam feiernwerden.Die Besucher des Leclerc's werden die Gelegenheit haben, die Rennfahrerlegende