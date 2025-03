Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: Enapter AG

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,00 auf EUR 5,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat vorläufige 2024 KPIs berichtet und eine Guidance für 2025 gegeben. Der Umsatz in 2024 belief sich auf EUR21,3 Mio. und lag damit unterhalb der im November 2024 auf EUR22 Mio. bis EUR24 Mio. gesenkten Guidance-Bandbreite sowie unserer Schätzung von EUR22,2 Mio. Dasselbe gilt für das EBITDA: Mit EUR-8,6 Mio. lag es unter der Guidance (EUR-7 Mio. bis EUR-8 Mio.) und unserer Prognose von EUR-8,0 Mio. Für 2025 plant Enapter einen Umsatz von EUR39 Mio. bis EUR42 Mio., was sich ebenfalls unter unserer bisherigen Prognose von EUR52 Mio. bewegt. Zumindest beim EBITDA liegen wir mit EUR-1,7 Mio. im Rahmen der Guidance von EUR-2 Mio. bis EUR0 Mio. Angesichts einer weltweit schwächer als erwarteten Nachfrage nach Elektrolyseuren und grünem Wasserstoff sowie zahlreichen Projektverschiebungen und -stornierungen senken wir unsere Prognosen für 2025 und die Folgejahre. Zwar kann sich Enapter der Branchenentwicklung nicht entziehen, ein Vergleich mit den wichtigsten europäischen Wettbewerbern zeigt aber, dass das Unternehmen vergleichsweise gut aufgestellt ist und 2025 mit einer deutlichen Umsatzsteigerung sowie mit einem wesentlich verbesserten Ergebnis aufwarten sollte. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR5 (bisher: EUR6). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 6.00 to EUR 5.00.

Abstract:

Enapter has reported preliminary 2024 KPIs and provided 2025 guidance. Revenue in 2024 amounted to EUR21.3m. This was below our EUR22.2m estimate and the guidance range which Enapter lowered to EUR22m to EUR24m in November. The same applies to EBITDA: at EUR-8.6m, it fell short of guidance (EUR-7m to EUR-8m) and our forecast of EUR-8.0m. For 2025, Enapter is guiding towards revenue of EUR39m to EUR42m, which is also below our previous forecast of EUR52m. At least in terms of EBITDA, our forecast of EUR-1.7m is in line with guidance of EUR-2m to EUR0m. In view of weaker than expected global demand for electrolysers and green hydrogen as well as numerous project postponements and cancellations, we have lowered our forecasts for 2025 and subsequent years. Although Enapter cannot escape the industry trend, a comparison with its most important European competitors shows that the company is well positioned and should post a significant increase in sales and substantially improved earnings in 2025. An updated DCF model results in a new price target of EUR5 (previously: EUR6). We confirm our Buy recommendation.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enapter Aktie Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 3,33 auf Tradegate (04. März 2025, 14:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enapter Aktie um -9,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,11 %. Die Marktkapitalisierung von Enapter bezifferte sich zuletzt auf 95,36 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000Euro was eine Bandbreite von +230,33 %/+80,18 % bedeutet.



