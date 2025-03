Trump provoziert, China kalkuliert, Europa rüstet auf – geopolitische Spannungen

Die Ereignisse überschlagen sich: Am vergangenen Freitag ließ Trump Selensky auflaufen. Ich lese seither widersprüchliche Interpretationen und daraus folgend unterschiedliche Schlussfolgerungen. Da ich mich intensiv mit den Vorgängen beschäftigte, möchte ich heute einmal riskieren, von meinem Postulat, meine politische Meinung außen vor zu lassen, abzuweichen. Ich bemühe mich um eine objektive Darstellung. Wenn mitunter meine Meinung durchklingen mag, dann sehen Sie dies bitte als Momentaufnahme, die sich jederzeit aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse auch wieder ändern kann.



Doch wir brauchen eine Meinung, um die Auswirkung der Vorgänge auf die Aktienmärkte beurteilen zu können.

Europa rüstet auf und stellt sich gegen Russland

Die in Europa vorherrschende Meinung ist, dass Trump ein autokratisches System aufbaut und sich Europa vielleicht sogar schon mit Putin aufgeteilt hat. Entsprechend gewann das Treffen in England am Sonntag an Bedeutung. Europa bereitet sich darauf vor, die Ukraine schlimmstenfalls auch ohne die USA gegen Russland zu verteidigen.



Dazu werden nochmals ganz andere Summen für die Verteidigung benötigt. Die 100 Mrd. EUR, die Olaf Scholz 2022 ausrief, wirken lächerlich klein, wenn wir nun hören, dass erneute Sondervermögen von 400 Mrd. EUR für die Bundeswehr im Gespräch sind, zuzüglich weiterer 400-500 Mrd. EUR für die Infrastruktur. Denn wenn wir Panzer bauen, dann müssen auch unsere Brücken solche schweren Fahrzeuge tragen können ... und das können viele Brücken derzeit nicht.



Das wäre also ein gigantisches Konjunkturprogramm mit einem Volumen von 800-900 Mrd. EUR. Kein Wunder, dass der DAX heute umgehend zu einem neuen Höhenflug ansetzt, die 23.000 Punkte erstmals überspringt und insgesamt bereits mit +3% bei 23.200 Punkten steht.

Kampf um Ressourcen: Welche Rolle die Ukraine für die USA wirklich spielt.

Die Gegenargumentation in Europa weist auf die offizielle Begründung der USA, die mit einem Rohstoffabkommen mit der Ukraine ein eigenes Interesse daran hätte, Putin aus der Ukraine fern zu halten - vielleicht abzüglich einiger derzeit eroberten Randgebiete, die vielleicht 1/5tel der Fläche der Ukraine ausmachen.



Kritiker dieser Theorie beklagen, dass wirtschaftliche Interessen in einem so wichtigen Konflikt doch hinter der Gerechtigkeit zurückstehen müssten. Realisten hingegen erwidern, dass in der Vergangenheit noch niemals ein Land nennenswerte Mittel ausschließlich aus altruistischen Gründen mobilisieren konnte.