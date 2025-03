Vermietende sehen großes Potenzial (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Mehrheit der Vermietenden überzeugt, dass Smart Meter großen Einfluss auf die

Immobilienwirtschaft haben werden

- Intelligente Gebäudetechnologien bei gewerblich Vermietenden gefragt

- Technische Umsetzung wird als größte Hürde genannt



Die Mehrheit der privat Vermietenden (86 %) und Geschäftskunden, also gewerblich

Vermietenden oder Verwaltenden (94 %), sind davon überzeugt, dass mit dem Gesetz

zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) die Einführung von

Smart Metern in Deutschland beschleunigt und die Technologie einen großen

Einfluss auf die Immobilienwirtschaft haben wird (57 % bzw. 83 %). Zu diesen

Ergebnissen kommt eine aktuelle Umfrage des Energiedienstleisters Techem.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Als Grund für den Einbau von Smart Metern in ihre Immobilien gaben beide Gruppenam häufigsten die vereinfachte Abrechnung von Nebenkosten durch präziseVerbrauchsdaten an (48 % bzw. 55 %), gefolgt von der Reduzierung desVerwaltungsaufwands (38 % bzw. 54 %). Platz drei belegte mit 43 % bei dengewerblich Vermietenden bzw. Verwaltenden die Erfüllung vonNachhaltigkeitszielen, bei den privat Vermietenden war es mit 36 % dieVerbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes. Gero Lücking, Head of SmartMetering bei Techem: "Unter den Vermietenden, die in ihren Liegenschaftenbereits intelligente Messsysteme verbaut haben, herrscht Zufriedenheitinsbesondere im Hinblick auf Datengenauigkeit, die Transparenz beiEnergierechnungen sowie bei Zuverlässigkeit und Nutzerfreundlichkeit."Zurückhaltung beim Smart-Meter-AusbauDennoch zeigt die Umfrage auch, dass viele Vermietende noch zögern, intelligenteMesssysteme in ihren Immobilien zu installieren. Als Hauptgründe für dieZurückhaltung nannten die Befragten ohne Smart-Meter-Ausstattung zu hohe Kosten(33 % bzw. 35 %) und fehlende Informationen zum Thema Smart Metering (33 % bzw.35 %). Nur 8 % der privat Vermietenden und 25 % der Geschäftskunden berichten,in den nächsten sechs Monaten eine (weitere) Ausstattung ihrer Immobilie mitSmart Metern zu planen. Rund ein Fünftel (21 %) der Befragten (sowohl privatVermietende als auch Geschäftskunden), die ursprünglich einen Einbau von SmartMetern angedacht hatten, gab an, ihre Pläne zum Einbau eines intelligentenMesssystems aufzuschieben, bis eine neue Regierung gebildet wurde. Besondersunter den privat Vermietenden war die Zurückhaltung gegenüber desSmart-Meter-Ausbaus deutlich spürbar: Knapp die Hälfte der Befragten (47 %)sagte aus, keine Ausstattung geplant zu haben.Intelligente Gebäudetechnologien besonders bei gewerblich Vermietenden gefragt