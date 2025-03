HENSOLDT - Aktie im Rampenlicht - 04.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +98,02 % bestehen.

Mit einer Performance von -12,46 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,04 % geändert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine Vortagesgewinne komplett abgegeben. Angesichts des sich zuspitzenden Zollstreits der USA mit China, Mexiko und Kanada kehrte unter Anlegern Ernüchterung ein. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einer …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktien der beiden deutschen Unternehmen Hensoldt und Auto1 werden noch in diesem Monat in den Stoxx Europe 600 aufgenommen. Der Rüstungselektronik-Spezialist und der Gebrauchtwagenhändler gehören laut dem Index-Anbieter Stoxx Ltd. zu den …