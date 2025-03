Pegatron 5G mit Industriepartnern optimiert private Netzwerke auf dem MWC 2025

BARCELONA, Spanien, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Pegatron 5G nimmt am Mobile World Congress teil, um End-to-End-5G-O-RAN-Produkte vorzustellen, darunter RedCap Dongle und Kamera, 5G-Unternehmensnetzwerk mit geringer Latenz, Layer-2-PDU-Transport über 5G-Netzwerk, Network-in-Radio, PR1450 O-RU, DU, CU und OSS einschließlich SMO, RIC, xApps und rApps.

RedCap

Pegatron 5G demonstrierte live ein RedCap-End-to-End-Netzwerk mit der Snapdragon X35 Modem-RF System-fähigen 5G „Muscat"-Kamera und dem „MD200" 5G-Dongle.

„Wir freuen uns, Pegatron zu dieser erfolgreichen Demonstration gratulieren zu können", sagte Gautam Sheoran, Vizepräsident und Geschäftsführer für drahtlose Breitband- und Kommunikationstechnik bei Qualcomm Technologies, Inc. „Die Einführung dieser Geräte zu einem erschwinglicheren Preis ist ein entscheidender Schritt, um fortschrittliche 5G-Funktionen zugänglicher zu machen und gleichzeitig einen hohen Mehrwert für den Markt zu schaffen."

Kommunikation mit geringer Latenzzeit

Pegatron 5G demonstrierte live ein 5G-Netzwerk mit niedriger Latenz über die ORAN-Netzwerktopologie in Zusammenarbeit mit VIAVI. Pegatron 5G verwendet Optimierungsfunktionen wie den von Pegatron 5G entwickelten „Themis"-Scheduler, die Optimierung der Frame-Struktur, TTI-Zusammenführung, Low-SE-MCS, Lower-k1- und k2-Optimierung in Abstimmung mit Radisys. Pegatron 5G ist in der Lage, eine signifikante Reduzierung der Latenzzeit und des Latenzjitters zu zeigen.

„Zusammen mit unseren Industriepartnern Radisys (L2-Stack), Metanoia (ORAN PR1450 Radio SOC) und VIAVI (Test Equipment Solutions) kann sich Pegatron 5G auf Unternehmensnetzwerke konzentrieren, um den industriellen Bedarf an Anwendungen mit geringer Latenz zu decken", sagte David Hoelscher, Vizepräsident und leitender Produktmanager bei Pegatron 5G.

„Industrielle Netze mit geringer Latenz haben anspruchsvolle Spezifikationen, die eine eingehende Prüfung von Funktionalität und Leistung erfordern. VIAVI freut sich über die enge Zusammenarbeit mit Pegatron bei der Bereitstellung von 5G-Testsystemen, die die Markteinführungszeit verkürzen und qualitativ hochwertige Lösungen liefern", so Stephen Hire, VP Solutions and Services.