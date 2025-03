Medios will nach Gewinnsprung noch mehr verdienen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios schaut nach kräftigen Zuwächsen optimistisch in die Zukunft. Im laufenden Jahr sollen Umsatz und operativer Gewinn weiter zulegen. Dabei sieht Konzernchef Matthias Gärtner das 2016 gegründete Unternehmen immer noch am Anfang seiner Wachstumsgeschichte, wie er in einem Gespräch mit dpa-AFX erklärte. "Mittelfristig wollen wir pro Jahr organisch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Hinzu kommt der ein oder andere Zukauf, sodass wir uns weiter in Europa ausdehnen werden."

Für das laufende Jahr 2025 peilt das Medios-Management um Gärtner erstmals einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro an. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll auf rund 96 Millionen Euro klettern, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.