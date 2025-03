Verdi und Deutsche Post einigen sich auf 5 Prozent mehr Lohn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der vierten Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Post haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber auf Entgelterhöhungen und mehr Urlaub geeinigt. Das teilten beide Verhandlungspartner am Dienstagnachmittag mit.



Das Verhandlungsergebnis für den Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten bis zum 31. Dezember 2026 sieht in Summe 5 Prozent mehr Lohn für alle tarifbeschäftigten Arbeitnehmer sowie alle Auszubildenden und dual Studierenden vor: 2 Prozent zum 1. April 2025 und weitere 3 Prozent zum 1. April 2026.





