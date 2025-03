H.I.G. Capital kündigt strategische Investition in die TIMETOACT GROUP an

London, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine führende

globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67

Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer

Tochtergesellschaften eine endgültige Vereinbarung über eine strategische

Investition in die TIMETOACT GROUP ("TIMETOACT" oder das "Unternehmen")

unterzeichnet hat. Die Gründer und das Führungsteam von TIMETOACT, darunter

Felix Binsack, Hermann Ballé und Frank Fuchs, werden neben H.I.G. mit einer

signifikanten Beteiligung reinvestieren und damit ihr Engagement für das

zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstreichen.



TIMETOACT, mit Hauptsitz in Köln, ist ein führender IT-Dienstleister, der sich

auf Cloud-Plattformen und digitale Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen

hat über 1.400 Mitarbeiter in 22 Städten in Deutschland, Österreich und der

Schweiz sowie Servicezentren in Mitteleuropa und Südostasien und

Tochtergesellschaften in Spanien und den Vereinigten Staaten. TIMETOACT berät

Fortune-1000-Kunden und Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei IT-Strategien und

innovativen IT-Lösungen, einschließlich Cloud-Transformation, KI, Daten,

Software und System-Engineering-Services.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A! Long 155,91€ 1,10 × 14,41 Zum Produkt Short 180,28€ 1,29 × 12,21 Zum Produkt