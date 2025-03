SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / Graid Technology, ein führender Innovator im Bereich der GPU-basierten RAID-Systeme für die Leistungsoptimierung von NVMe-Speichern, hat heute den erfolgreichen Abschluss seiner 30 Millionen $ schweren Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde erfolgte unter der Leitung von HH-CTBC Partnership, einem Joint-Venture-Fonds zwischen Foxconn und CTBC, sowie Yuanta Ventures. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich unter anderem Delta Electronics Capital, Harbinger Venture Capital sowie Investoren, die bereits bei der Serie-A-Finanzierungsrunde von Graid Technology im Jahr 2022 vertreten waren.

Graid Technology sichert sich 30 Mio. $ schwere Serie-B-Finanzierung und forciert damit sein Wachstum im Markt für Datenspeicherung & Datenschutz

Neue Investitionen werden Graid Technology bei der Verbreitung seiner branchenführenden Datenschutzlösungen bei Erstausrüstern und Großunternehmen helfen.

Dieses Investment wird die globale Expansion und Produktinnovation forcieren, strategische Partnerschaften ermöglichen und die Präsenz von Graid Technology bei Großunternehmen und Erstausrüstern stärken. Gleichzeitig wird die steigende Nachfrage nach KI, maschinellem Lernen (ML) und High-Performance-Computing (HPC)-Workloads bedient.

Die SupremeRAID-Produktlinie von Graid Technology beseitigt herkömmliche RAID-Engpässe, indem sie RAID-Operationen auf den Grafikprozessor auslagert und so die Leistung und Skalierbarkeit von NVMe-SSDs maximiert. Mit Tausenden von Implementierungen weltweit ermöglicht SupremeRAID Rechenzentren, KI-Forschungseinrichtungen, Medienproduzenten und Finanzinstituten, ihre Speicherinfrastruktur zu optimieren und gleichzeitig für Datenintegrität, Redundanz und Ausfallsicherheit zu sorgen.

„Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur was die Ausweitung unserer Marktpräsenz betrifft, sondern auch bei der Entwicklung neuer Innovationen“, erklärt Leander Yu, Gründer und CEO von Graid Technology. „Das Investment von HH-CTBC Partnership, Yuanta Ventures und anderen strategischen Investoren spiegelt das Vertrauen in unsere Vision wider. Mit ihrer Unterstützung sind wir für die Skalierung unserer Technologie und die Expansion in neue Märkte bestens gerüstet.“

Über Graid Technology

Graid Technology leitet mit SupremeRAID, der weltweit ersten GPU-basierten RAID-Lösung, einen Wandel bei den Speicherprozessen in Unternehmen ein. Durch die Auslagerung von RAID-Berechnungen auf den Grafikprozessor bietet SupremeRAID Unternehmen die Möglichkeit, ihre NVMe-SSD-Leistung zu maximieren und sorgt damit für eine unübertroffene Schnelligkeit, Effizienz und Skalierbarkeit von KI-, ML-, Medien- und High-Performance-Computing-Workloads. Von seinem Hauptsitz im Silicon Valley (Kalifornien) und seinem F&E-Zentrum in Taipeh (Taiwan) aus arbeitet Graid Technology mit führenden OEMs und internationalen Technologieanbietern zusammen, um die NVMe-Speicherleistung neu zu definieren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.graidtech.com.

Ansprechpartnerin

Andrea Eaken

Senior Director of Marketing, Americas & EMEA

andrea.eaken@graidtech.com

949-742-9928

QUELLE: Graid Technology Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.