GA-ASI fliegt Reference Autonomy Stack der Regierung während Orange Flag 25-1

San Diego, Kalifornien / Access Newswire / 4. März 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unbemannter Kampfflugzeuge (UCAVs) erreicht, nachdem es die von der US-Regierung bereitgestellte Autonomie-Software an Bord eines firmeneigenen MQ-20 Avenger geflogen hat. Diese Flugvorführung war Teil der All-Domain-Testreihe Orange Flag 25-1 des Air Force Test Center, die vom 19. bis 21. Februar auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien stattfand.

Die Testvorführung erfolgte unter Einsatz eines von der Regierung bereitgestellten Pilot Vehicle Interface (PVI) und zeigte GA-ASIs Engagement für die Weiterentwicklung seines UCAV-Ökosystems durch Zusammenarbeit mit Partnern und Regierungsstellen und die Integration modernster Technologien. Avenger ist ein düsengetriebenes UAS (unbemanntes Luftfahrzeug), das von GA-ASI ausgiebig als Testplattform für zukünftige autonome kollaborative Plattformen genutzt wird.

GA-ASI demonstrierte auch die Fähigkeit, während des Fluges über Proliferated Low Earth Orbit (PLEO)-Satelliten mithilfe eines Autonomie-Produkts von Shield AI schnell zwischen Autonomie-Systemen zu wechseln.

Orange Flag 25-1 ist Teil der größeren Veranstaltungsreihe Orange Flag Evaluation and Demonstration Event. Diese Veranstaltung brachte verschiedene Stakeholder zusammen, die fortschrittliche Luft- und Raumfahrttechnologien in realistischen Einsatzszenarien testen und validieren konnten.

Die von der Regierung bereitgestellte Autonomie-Software – bekannt als Reference Autonomy Stack – wurde in den GA-ASI Avenger integriert und bewies autonome Flugbetriebsfähigkeiten mit Schwerpunkt auf der Durchführung von Air-to-Air-Einsätzen. Das von der Regierung bereitgestellte PVI ermöglichte eine nahtlose Steuerung und Überwachung des Autonomy Stacks und unterstrich die Interoperabilität und Flexibilität des UCAV-Ökosystems von GA-ASI. Der Shield-AI-Stack demonstrierte Autonomie-Fähigkeiten für sichere administrative Flugphasen.