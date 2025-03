PerfectSwell(R) wird im exklusiven São Paulo Surf Club getestet

SOLANA BEACH, CA / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / American Wave Machines, Weltmarktführer auf dem Gebiet der erstklassigen Surf-Pool-Destinationen, hat mit der Inbetriebnahme von PerfectSwell im Herzen von São Paulo, dem pulsierenden Finanzzentrum Brasiliens, begonnen. AWM hat sich für seinen zweiten PerfectSwell-Standort, dem São Paulo Surf Club, die führende brasilianische High-End-Immobilien-Entwicklungsgesellschaft JHSF als Partner ins Boot geholt. Vor der legendären Brücke Ponte Estaiada testeten die brasilianischen Top-Profis Italo Ferreira und Miguel Pupo zusammen mit Rob Kelly von AWM die neuesten PerfectSwell-Innovationen auf Herz und Nieren. Der Abschluss der Inbetriebnahme soll noch im März erfolgen.

„Unser Team hat Unglaubliches geleistet. PerfectSwell wird in puncto Effizienz, Leistung und Wartungsfreundlichkeit laufend verbessert, und auch beim Wellendesign gibt es immer wieder Neuerungen. Wir haben viel Energie in die Forschung und Entwicklung gesteckt, um die Länge der Wellen und den Gästebereich am Strand auf einzigartige Weise zu erhalten“, so Bruce McFarland, CEO und Gründer von AWM. „Der Aufwand hat sich gelohnt und PerfectSwell funktioniert hervorragend. Es ist ein unübertroffenes Surferlebnis.“

Rob Kelly bei einem Luftsprung im brandneuen PerfectSwell-Pool in São Paulo. Bildquelle: Bruno Zanin.

WSL-Surfer Miguel Pupo fügt hinzu: „Hier, an einem weiteren, von JHSF grandios gestalteten Veranstaltungsort mitten im Zentrum der Stadt zu surfen, ist schon ein atemberaubendes Erlebnis. Diese Wellen haben eine geballte Kraft. Wir sind im McFly, einem unglaublichen Aerial-Abschnitt, gesurft. Aber auch die anderen neuen Wellen sind cool, man wird richtig süchtig. Ich will gar nicht mehr raus aus dem Wasser.“

„Das ist die fünfte PerfectSwell-Inbetriebnahme, bei der ich dabei bin, und dieser Standort ist absolut der kultträchtigste von allen. Einige der Verbesserungen haben unsere Erwartungen übertroffen, wie etwa unser brandneues System zur Dämpfung der Wellenenergie“, erläutert Miquel Lazaro Cordero, leitender Ingenieur bei AWM. „Diese Verbesserungen haben es möglich gemacht, diesem dichtbesiedelten Stadtzentrum unser leistungsstärkstes Surferlebnis zukommen zu lassen.“