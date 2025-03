Michael Knippel übernimmt die Geschäftsführung der Europcar Mobility Group in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Europcar Mobility Group, führender Anbieter von

Mobilitätslösungen in Europa, gibt die Ernennung von Michael Knippel zum neuen

Geschäftsführer in Deutschland bekannt. Er übernimmt ab März 2025 die

Verantwortung für alle Geschäftsaktivitäten und das gesamte Produktportfolio der

Marke Europcar in Deutschland.



Der gebürtige Rheinländer ist studierter Wirtschaftswissenschaftler mit

Schwerpunkten in Personal, Marketing und Organisationsentwicklung und hat über

20 Jahre Erfahrung in der Mobilitätsbranche. Nach seiner Ausbildung und seinem

Studium begann er 2008 seine Karriere bei Sixt als Management Trainee und

entwickelte sich über verschiedene Positionen bis zum Vice President Region

Central & Managing Director. Die letzten vier Jahre war er für Sixt in

Frankreich tätig, zuletzt in der Position als Directeur Général. Mit seiner

Rückkehr nach Deutschland übernimmt Michael Knippel eine wichtige Schlüsselrolle

bei der Weiterentwicklung der Europcar Mobility Group im deutschen Markt.





