Wird Elon Musk zum Problem für Tesla? - Vom Visionär zum Buhmann?

2024 verzeichnete Tesla die erste Delle in den Absatzzahlen. Der Musk-Konzern lieferte weltweit 1.789.226 Fahrzeuge aus, rund ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die ersten zwei Monate des neuen Jahres deuten darauf hin, dass die Delle bei verkauften Fahrzeuge 2025 um einiges größer werden dürfte. Besonders in China und Europa sind die Absatzzahlen im Februar brutal eingebrochen, nachdem der Januar schon kein Sonnenmonat für Tesla war.

Der US-Autobauer Tesla verkaufte im Februar 30.688 in China produzierte Elektrofahrzeuge, was einem Rückgang von 49,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht, wie die China Passenger Car Association (CPCA) am Dienstag mitteilte. Die Auslieferungen der in China gefertigten Modelle Model 3 und Model Y sanken im Vergleich zum Vormonat um 51,5 Prozent. Die Verkäufe der in China hergestellten Elektrofahrzeuge von Tesla sind damit in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 um 28,7 Prozent rückläufig gegenüber dem Vorjahr.

Zum Vergleich: Der chinesische Wettbewerber BYD, der Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride der Serien Dynasty und Ocean anbietet, steigerte hingegen seine Pkw-Verkäufe im vergangenen Monat um 161,4 Prozent auf 318.233 Einheiten.

In Europa sieht es nicht besser aus!

Wie das Internetportal electric berichtet, sind im Januar die Verkäufe von Tesla um rund 50 Prozent rückläufig. Auch im zweiten Monat des Jahres lief es nicht viel besser. Besonders in Skandinavien scheint Tesla kein Bein mehr auf den Boden zu bekommen. Symbolisch dafür steht Norwegen. Hier sind nahezu 100 Prozent der Neuwagenverkäufe Elektroautos, aber Tesla wird immer unbeliebter. Während der Verkauf von Elektroautos um 21 Prozent anstieg, setzte der amerikanische Autobauer rund 48 Prozent weniger Fahrzeuge ab. Ein Trend, der allerdings schon etwas länger zu beobachten ist. Der Marktanteil von Tesla in Norwegen ist von 20 Prozent im Jahr 2023 auf 8,8 Prozent im Jahr 2025 gesunken.

Der Streit mit den Mitarbeitern im schwedischen Tesla-Werk zur Jahreswende 2023/24 dürfte sicherlich einer der Gründe für den Rückgang sein. Aber auch Musk Auftreten in der Öffentlichkeit und seine Einmischung in den deutschen Wahlkampf, wo er sich für die AfD aussprach, dürften sicherlich auch eine Rolle bei den Kaufentscheidungen in Skandinavien gespielt haben.

Auch in der Heimat wird der Gegenwind größer

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump war die Welt eigentlich für Elon Musk noch in Ordnung. Seine Stellung als Berater des Präsidenten wurde positiv für Tesla gewertet, da viele Anleger davon ausgegangen waren, dass Musk regularien beim Autonomen Fahren abbaut und somit die Hürden für Tesla kleiner werden.

Aber Musk konzentriert sich nicht auf den Abbau von Hürden beim Autonomen Fahren, er konzentriert sich auf einen massiven Abbau von Stellen im Regierungsapparat. So verschickte er an alle Mitarbeiter der US-Behörden eine E-Mail, in der er sie aufforderte, eine Rechtfertigung ihrer Arbeit in fünf Stichpunkten vorzulegen. Zudem drohte Musk damit, dass die Mitarbeiter sofort ihren Job verlieren könnten, wenn sie nicht ausreichend antworteten.

Eine Aktion, die Musk nicht gerade beliebter machte. Unter dem Motto "Tesla Takedown" haben in den USA Menschen gegen Tech-Milliardär und Regierungsberater Musk mobil gemacht. Laut einem Bericht des Spiegel versammelten sich allein in Boston rund 400 Menschen.

Protestaktionen fanden vor insgesamt etwa 90 Tesla-Filialen und -Ladestationen statt, auch in republikanisch geprägten Bundesstaaten im Landesinneren wie Nebraska, Missouri und Kentucky. Die Organisatoren der landesweiten Protestbewegung "Tesla Takedown" riefen zudem dazu auf, Tesla-Aktien zu verkaufen. Ein Ruf, der durchaus erhört wurde. Seit Jahresanfang liegt die Aktie mehr als 35 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung von Tesla ist wieder unter die Marke von einer Billion US-Dollar gefallen.

Mein Tipp: Die Nachrichtenagentur Reuters hat sich diese Woche auch damit befasst, welche Auswirkungen Elon Musk auf den Verkauf der einst so beliebten E-Flitzer hat. Dabei hat sie in Großbritannien einige interessante Fakten zusammengetragen.

Eine Ende Januar von Electrifying.com durchgeführte Umfrage ergab, dass 59 Prozent der Briten, die bereits ein Elektroauto besitzen oder den Kauf eines solchen planen, aufgrund von Elon Musk keinen Tesla wählen würden. Auf X läuft unter den Hashtags #TeslaTakedown und #SwastiCars eine Anti-Tesla-Kampagne.

Konkurrenz schläft nicht

Musks kontroverse Äußerungen sorgen für zusätzliche Herausforderungen für Tesla. Als das Model Y im Jahr 2020 in Großbritannien eingeführt wurde, gab es lediglich 25 gängige Elektroautomodelle. Heute sind es bereits 133, da chinesische Hersteller den Markt mit günstigeren Alternativen überschwemmen.

"Ich würde sie noch nicht abschreiben, aber sie brauchen etwas Frischeres", sagte Tim Albertsen, CEO von Ayvens, einem der größten Autovermieter in Europa, gegenüber Reuters. Zur möglichen Auswirkung von Musks Ansichten auf die Verkaufszahlen äußerte er sich nicht, stellte jedoch fest, dass Teslas Modellpalette "ziemlich schwach" sei.

Ben Kilbey, der ein Kommunikations- und Marktforschungsunternehmen in Großbritannien betreibt, fährt seit drei Jahren ein Model Y, möchte sich aber nun von dem Fahrzeug trennen. "Ich liebe meinen Tesla, ich liebe die Technologie", erzählt Kilbey Reuters. "Aber ich möchte nicht mit Musks Politik oder seinen öffentlichen Äußerungen in Verbindung gebracht werden."

Elon Musk macht sich gerade nicht viele Freunde und das schlägt wohl auch auf die Absatz- und Verkaufszahlen beim kalifornischen Pionier für Elektroautos durch. Der Start ins neue Jahr deutet das jedenfalls an. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann könnte Tesla gezwungen sein, die Preise zu senken, um den Verkauf wieder anzukurbeln.

Das wäre aber genau die andere Richtung der bislang eingeschlagenen Strategie von Tesla. Der Autobauer möchte mit mehr Komfort und technischer Raffinesse die Preise für seine Flitzer eigentlich erhöhen. Obwohl dieses Vorhaben schon von BYD torpediert wird, da die Chinesen ohne Preiserhöhung ihr Modelle technisch aufwerten, was die eingeschlagene Strategie von Tesla zumindest im Reich der Mitte auf den Prüfstand stellt.

Falsch abgebogen?

Elon Musk bzw. Tesla hat sich zu lange auf seinem technischen Vorsprung ausgeruht. BYD und auch andere Hersteller wie Neuling Xiaomi haben Musk und seinem Team gezeigt, wie schnell es geht, bis der Vorsprung verspielt ist.

Zudem ist Tesla mit der Produktion des Cybertrucks meiner Meinung nach falsch abgebogen. Anstatt ein Fahrzeug mit einem Preis zwischen 60.000 bis 100.000 US-Dollar zu bauen, wäre der Konzern deutlich besser gefahren, wenn er einen günstigen, massentauglichen E-Flitzer entwickelt hätte. So ein PKW wäre sicherlich besser gewesen, um die günstigere Konkurrenz aus China in Schach zu halten.

Zeit, Kraft und Lust?

Insgesamt muss man sagen: Ja, Tesla ist angeschlagen. Und zudem müssen Anleger sich noch Fragen: Hat Elon Musk noch die Zeit, Kraft und Lust das ganze wieder in die Spur zu bringen oder geht Musk in seiner neuen Rolle als Vorsitzender der "DODGE-Behörde" voll und ganz auf? Aktuell sieht es eher nach letzterem aus.

Aktie verkaufen?

Es ist nicht das erste Mal, dass es um Tesla schlecht bestellt ist. In der Vergangenheit hat Elon Musk es immer wieder geschafft, Konzern und Aktienkurs in Fahrt zu bringen. Nur, irgendwann klappt das halt nicht mehr. Auch das permanente betonen, dass Tesla kein Autobauer ist, sondern ein Technologie-Konzern ist irgendwann ausgeleiert. Wenn Tesla kein Autobauer ist, warum werden die Absatzzahlen dann so hoch gehangen, die könnte man dann doch ausblenden. Aber von irgendwas muss der Autobauer ja leben.

Ob Elon Musk es erneut schafft, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, das kann ich auch nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass es immer weniger Menschen gibt, die mitfiebern und es ihm wünschen. Was auch schon mal ein Qualitätsmerkmal ist.

Ganz nüchtern betrachtet sollte zum jetzigen Zeitpunkt die Charttechnik den Anlegern das Grübel und Überlegen abnehmen. Fällt die Unterstützung bei 250 Dollar, dann sollten sich Investoren von der Aktie verabschieden. Hält sie, dann kann es auch wieder aufwärts gehen.

Wer mag, drückt Elon Musk die Daumen dafür.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

