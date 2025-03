Wegner für Ausnahmen vom Nachtflugverbot am BER Berlins Regierender Bürgermeister will Ausnahmen vom Nachtflugverbot am Hauptstadtflughafen BER vorantreiben. Es sei weder im Interesse der Umwelt noch der Passagiere, wenn Flugzeuge wegen weniger Minuten Verspätung weite Umwege fliegen müssten, …