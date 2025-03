KI-zentrierte Netzwerklösung hilft Netzbetreibern, KI-Chancen zu nutzen

Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) - Bei dem Product & Solution

Launch von Huawei während des MWC Barcelona 2025 stellte Yang Chaobin, Director

of the Board von Huawei und CEO der ICT Business Group, die KI-zentrierte

Netzwerklösung des Unternehmens vor.



Laut Yang wird die Entwicklung hochwertiger, kostengünstiger und quelloffener

KI-Modelle eine Vielzahl neuer Innovationen im Bereich der Anwendungen

hervorbringen und die Entstehung einer intelligenten Welt beschleunigen.





Die Fortschritte der KI werden die Gesellschaft auf drei Ebenen verändern. Eswird Verbrauchern eine wirklich individuelle Erfahrung ermöglichen, dieintelligente Zusammenarbeit in Organisationen fördern und die Grundlage für eineumfassendere Intelligenz für alle schaffen.Was die IKT-Branche betrifft, so werden sich durch die Weiterentwicklung derTechnologie und eine größere Vielfalt an Anwendungsszenarien zwar beispielloseWachstumschancen ergeben, aber auch die Anforderungen an dieNetzwerkinfrastruktur steigen. Um diese Möglichkeiten optimal nutzen zu können,müssen die Betreiber weitreichende Durchbrüche bei der Bandbreite, denLatenzzeiten, der Netzabdeckung und den Betriebsabläufen erzielen."Die KI-zentrierte Netzwerklösung von Huawei ist darauf ausgelegt, dieseAnforderungen zu erfüllen", sagte Yang. "Es revolutioniert dieNetzwerkfähigkeiten, um eine Konnektivität für alle Domains zu ermöglichen. Eswird einen Wandel hin zu anwendungsorientierter O&M vorantreiben undTelekommunikationsdienste und Geschäftsmodelle neu gestalten, um die neuenMöglichkeiten, die KI bietet, voll auszuschöpfen."KI-zentrierte Netzwerke - Ein vierstufiger AnsatzYang ging auf die Herausforderungen ein, mit denen Netzbetreiber konfrontiertsind, und erklärte, wie die Lösung von Huawei ihnen helfen kann, sich besser aufeine Flut neuer KI-gestützter Anwendungen vorzubereiten.1. Domänenübergreifende Konnektivität . Durch eine intensivere Zusammenarbeitzwischen KI und Netzwerken können Netzbetreiber die Ressourcen-Orchestrierungfür Routing, Bandbreite usw. optimieren. Dies ermöglicht intelligentenAnwendungen einen universellen Netzzugang, einen extrem hohen Uplink undDownlink sowie SLA-Sicherheit.2. Anwendungsorientiertes O&M. Die Fortschritte bei den KI-Anwendungen werden zukomplexeren Dienstleistungsszenarien und sehr unterschiedlichenErfahrungsanforderungen führen. Dies erfordert eine Verlagerung von dertraditionellen, ressourcenorientierten Netzwerk-O&M zu einem stärker