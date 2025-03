'Wichtiger Tag' - Sondierer hoffen auf Einigung bei Finanzen

BERLIN (dpa-AFX) - Kann Kanzler Olaf Scholz mit einer Einigung zum deutschen Finanzspielraum zum EU-Gipfel nach Brüssel fahren? Union und SPD verhandeln erneut stundenlang über zusätzliche Milliardenkredite für die Verteidigung, aber auch für wichtige Investitionen in die Infrastruktur. Eine Entscheidung könnte nicht nur Koalitionsverhandlungen für eine mögliche schwarz-rote Regierung deutlich einfacher machen - sondern Scholz auch auf EU-Ebene Rückenwind geben.

Am Mittwoch will Scholz seinen wahrscheinlichen Nachfolger Friedrich Merz (CDU), SPD-Chef Lars Klingbeil und den Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, im Kanzleramt treffen. Dabei soll es auch um die Themen des Brüsseler Gipfels am Donnerstag gehen.