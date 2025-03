Weberei-Vorwerk Siemen wird Mitglied der Mewa-Gruppe (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die Mewa-Gruppe wächst durch einen weiteren Zukauf: Mit

Wirkung zum 28. Februar 2025 ist die Bocholter Weberei-Vorwerk Siemen GmbH & Co.

KG der neueste Zuwachs des Textil-Dienstleisters geworden. Der Geschäftsbetrieb

soll wie bisher in Bocholt weitestgehend unverändert fortgeführt werden.



Das 1957 gegründete Familienunternehmen Siemen ist deutscher Marktführer im

Bereich der Kettherstellung und Garnveredlung und produziert mit rund 40

Mitarbeitenden nach wie vor am Gründungsstandort im nordrhein-westfälischen

Bocholt. In zweiter Generation familiengeführt, erwirtschaftete das Unternehmen

im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 8 Millionen Euro mit seinem spezialisierten

Leistungsangebot für die textile Lieferkette.





Die Integration in die Mewa-Gruppe ist die nächste Stufe einer bereitslangjährigen Zusammenarbeit. Als Vorlieferant der Mewa-Weberei in Immenhausenbei Kassel ist Siemen seit langer Zeit ein verlässlicher Partner für eines derKernprodukte der Unternehmensgruppe: dem textilen Putztuch für die Reinigung undPflege industrieller Anlagen und Maschinen."Siemen ist einer der wenigen Spezialisten im Bereich der Garnveredlung, dernoch in Deutschland produziert. Durch hohe Qualität und kurze Lieferwege istSiemen daher seit langer Zeit ein wichtiger Partner für eine stabile undnachhaltige Produktion unserer Putztücher in Deutschland", erklärt BernhardNiklewitz, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Mewa-Gruppe. "Diese Beziehung möchtenwir mit dieser Transaktion langfristig vertiefen. Wir heißen alle neuenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen."Die Unternehmerfamilie, repräsentiert durch Michael, Jan und Nils Siemen, wirddas Unternehmen zukünftig generationenübergreifend eng begleiten und damit einenreibungslosen Übergang sicherstellen. Michael Siemen, geschäftsführenderGesellschafter von Siemen, betont das besondere Vertrauensverhältnis beiderUnternehmen und freut sich, mit Mewa an einen langfristig orientiertenNachfolger übergeben zu können:"Wir freuen uns über einen starken Partner, der unsere Werte einesfamiliengeführten Unternehmens teilt und mit unseren Kompetenzen bereits seitvielen Jahren wertschätzend umgeht. Die Aufnahme in die Mewa-Gruppe stellt eineWin-Win-Situation für beide Unternehmen dar und sichert die Zukunft derArbeitsplätze der Firma Siemen.", so Michael Siemen.Pressekontakt:MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHGVanessa Jung / Julia NilesTelefon 0611 7601-884mailto:presse@mewa.dehttp://www.mewa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36351/5983657OTS: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG