UBTECH stellt auf der ZEEKR das weltweit erste kollaborative Training mit mehreren humanoiden Robotern für verschiedene Aufgaben und Szenarien vor

Schwarmintelligenz: Die nächste Grenze in der humanoiden Robotik

SHENZHEN, China, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- UBTECH hat das weltweit erste kollaborative praktische Trainingsprogramm für humanoide Roboter in der 5G Intelligent Factory von ZEEKR erfolgreich durchgeführt, bei dem mehrere humanoide Roboter nahtlos in industriellen Umgebungen mit mehreren Aufgaben und Szenarien zusammenarbeiteten. Diese Initiative stellt einen entscheidenden Fortschritt bei der Entwicklung eines universellen Schwarmintelligenzsystems für humanoide Roboter dar und markiert einen großen Sprung von der Einzelagent-Autonomie zur Schwarmintelligenz.

Im Zuge der fortschreitenden industriellen Automatisierung stellen Aufgaben in der Fertigungslinie neue Herausforderungen für humanoide Roboter dar, insbesondere bei der Zusammenarbeit mehrerer humanoider Roboter. Die Weiterentwicklung der Schwarmintelligenz ist ein entscheidender Schritt, um humanoide Roboter in die Lage zu versetzen, in großem Maßstab effektiv zu arbeiten.

Die humanoiden Roboter Walker S1 von UBTECH leisten hier Pionierarbeit, indem sie einen vernetzten Cluster einsetzen, um zu erforschen, wie fortschrittliche verkörperte Intelligenz durch Schwarmverhalten und hochfrequente Interaktion mit der physischen Umgebung entsteht. Um dies zu unterstützen, hat UBTECH BrainNet entwickelt, ein Software-Framework für die Zusammenarbeit mit humanoiden Robotern, und das Internet der Humanoiden (IoH) eingeführt, eine zentrale Steuerzentrale, die als Blaupause für die Software- und Hardware-Implementierung der Schwarmintelligenz dient.

Damit humanoide Roboter effektiv zusammenarbeiten können, verknüpft das BrainNet-Framework von UBTECH die kollaborativen Inferenzknoten der Cloud-Geräte mit den Kompetenzknoten und bildet so ein Superhirn und ein intelligentes Unterhirn innerhalb des Schwarmintelligenzsystems. Das Superhirn, das von einem großen multimodalen Denkmodell angetrieben wird, ermöglicht intelligente hybride Entscheidungen und steuert komplexe Aufgaben in der Produktionslinie. Das intelligente Unterhirn, das auf dem Transformer-Modell basiert, integriert feldübergreifende Fusionswahrnehmung und die kollaborative Steuerung mehrerer Roboter. Es unterstützt paralleles, verteiltes Lernen und beschleunigt die Entwicklung und den Transfer von Fähigkeiten.