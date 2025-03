Devisen Eurokurs steigt auf höchsten Stand in diesem Jahr Der Kurs des Euro ist am Dienstag auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Am Nachmittag kletterte der Kurs zeitweise bis auf 1,0559 US-Dollar. Zuletzt kostete er 1,0524 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,05 Dollar notiert. Die …