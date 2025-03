So spart ein strukturiertes Anforderungsmanagement bares Geld ein (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Budgetüberschreitungen und Chaos im Projektverlauf sind

keine Seltenheit. Besonders unklar formulierte Anforderungen bringen Projekte

häufig ins Stocken und verursachen unnötige Mehrkosten.



Ein gutes Anforderungsmanagement kann den Unterschied machen. "Klares

Anforderungsmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer Anforderungen sauber

definiert, vermeidet teure Missverständnisse und spart enorm Zeit", sagt Dr.

Sebastian Adam, Geschäftsführer der OSSENO Software GmbH und Experte für

Anforderungsmanagement. Er unterstützt seine Kunden täglich dabei, Projekte

besser zu strukturieren, zu verwalten und zu optimieren. In diesem Interview

zeigt er Ihnen, wie ein strukturiertes Vorgehen nicht nur den Projekterfolg

sichert, sondern auch die Nerven aller Beteiligten schont.





Interviewer: Herr Dr. Adam, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.Anforderungsmanagement klingt nach einem sehr technischen Thema. Was macht es sowichtig, und wie kann ein strukturiertes Vorgehen hier tatsächlich Geld und Zeitsparen?Dr. Sebastian Adam: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Ein gutesAnforderungsmanagement legt den Grundstein für den Projekterfolg. Ohne klare undstrukturierte Anforderungen riskieren Unternehmen inhaltliche Missverständnisseund dadurch Verzögerungen in der Entwicklungsphase beziehungsweise den gesamtenProjekten, die schnell ins Geld gehen können. Ein strukturiertes Vorgehen sorgtdafür, dass alle Beteiligten - Entwickler, Projektmanager und Stakeholder - dasgleiche Ziel vor Augen haben und effizient zusammenarbeiten können.Interviewer: Wie sollte denn ein ideales Anforderungsmanagement Ihrer Meinungnach aussehen?Dr. Sebastian Adam: Der erste Schritt ist die klare Definition der Projektzieleund die Identifikation aller Stakeholder. Das klingt einfach, ist aberentscheidend. Viele Unternehmen nehmen an, die Ziele seien allen klar, aber wennman dann mit verschiedenen Abteilungen spricht, merkt man oft, dass jeder eineandere Vorstellung davon hat, was das Projekt erreichen soll. Hier alle aufeinen Nenner zu bringen, sorgt von Anfang an für Klarheit und spart später vielAufwand.Interviewer: Und was passiert dann? Wie geht es weiter?Dr. Sebastian Adam: Danach geht es an das Sammeln und Dokumentieren dereigentlichen Anforderungen. Das sollte systematisch erfolgen - also idealerweisemit standardisierten Vorlagen, um alles sauber zu strukturieren. Hier geht esdarum, die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder einzuholen und diese dannin konkrete, klar formulierte Anforderungen zu überführen. Dieser Prozess hilftdabei, vage Wünsche in klare Vorgaben zu verwandeln, die für alle verständlich