Kursverluste - Höhere Staatsausgaben erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag erneut gefallen. Die Erwartung deutlich steigender Staatsausgaben belastet die Anleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 131,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,48 Prozent.

Die Anleihekurse knüpften so an ihre viel deutlicheren Vortagsverluste an. Vor allem die neu geplanten Staatsausgaben für die Verteidigungsindustrie stützten den Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgeschlagen, um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen. Insgesamt könne Europa so nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen in Brüssel. In Deutschland sind große Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur im Gespräch.