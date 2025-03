Micreos Pharmaceuticals engagiert den Biologika-Spezialisten Northway Biotech als Auftragsentwickler für sein Programm zur Herstellung von synthetischen Endolysinen

ZUG, SCHWEIZ UND VILNIUS, LITAUEN / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / Micreos Pharmaceuticals AG („Micreos“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen in der präklinischen Studienphase, das sich auf die Entwicklung von Therapien mit synthetischen Endolysinen spezialisiert hat, die gegen schädliche, krankheitsfördernde Erreger gerichtet sind – ist eine strategische Partnerschaft mit der Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO) Northway Biotech („NBT“) eingegangen, um skalierbare, cGMP-konforme Produktionsprozesse für das biologische Therapeutikum MEndoB von Micreos zu entwickeln. MEndoB ist das erste zielgerichtete Medikament seiner Klasse mit zwei aktiven Domänen, das in den kommenden Monaten als Prüfpräparat zur Behandlung der atopischen Dermatitis in der Klinik eingeführt wird.