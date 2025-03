MWC Barcelona 2025 Fibocom stellt „Nebula Series" vor - ein revolutionärer Sprung im Bereich der KI-Lösungen

Mit den rasanten Fortschritten bei Technologien wie dem Reinforcement-Learning und großen Modellen (LLMs) ist der Einfluss des Skalierungsgesetzes auf die Edge-Inference immer wichtiger geworden. Edge-Geräte müssen heutzutage komplexere KI-Aufgaben bewältigen und gleichzeitig Herausforderungen wie Echtzeitverarbeitung, Datenschutz sowie Energieeffizienz meistern. Zum Beispiel erfordern intelligente Begleitroboter, eine Hauptanwendung der KI, eine erweiterte lokalisierte Rechenleistung für emotionale Interaktionen, Umweltbewusstsein und eine autonome Entscheidungsfindung.

Gestützt auf seiner umfassenden Edge-KI-Expertise ist Fibocoms „Nebula Series" auf verschiedenen Chip-Plattformen aufgebaut und bietet mehrere Rechenleistungsebenen. Mit einer robusten Toolchain im Hintergrund ermöglicht diese Lösung Kunden eine schnelle Bereitstellung großer Modelle und die Entwicklung von KI-Anwendungen direkt am Edge.

Vielfältige Rechnerkonfigurationen für Anforderungen eines kompletten Szenarios

Nebula Series ist in verschiedenen Rechenleistungskonfigurationen erhältlich, darunter 1T– 50T, die jeweils in der Lage sind, große Edge-Modelle mit unterschiedlichen Parametern wie tongyi.ai und DeepSeek zu unterstützen. Insbesondere die 18T- und 3,2T-Lösungen bieten eine überragende Leistung und optimierte Kosteneffizienz.

18T-KI-Modul und -Lösung: Es ist in der Lage, große KI-Modelle mit bis zu 7M (7 Milliarden Parametern) lokal auszuführen. Diese Lösung erfüllt die komplexen Bedürfnisse intelligenter Begleitroboter, einschließlich Konversationen in natürlicher Sprache und multimodaler emotionaler Analyse. Gleichzeitig stellt sie den Datenschutz und die Echtzeitverarbeitung am Edge sicher.