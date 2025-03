ATX rutscht 2,35 Prozent ins Minus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit sehr schwacher Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX rutschte gegenüber dem Montag um 2,35 Prozent auf 4.059,15 Zähler ab. Der ATX Prime schloss mit einem klaren Minus von 2,30 Prozent bei 2.031,92 Einheiten.

Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls tiefrot und auch die US-Aktienmärkte starteten schwächer in die Sitzung. Belastend für die internationalen Aktienmärkte wirkte vor allem der sich weiter zuspitzende Zollstreit der USA mit China, Mexiko und Kanada. Laut US-Medien sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada in Kraft getreten. Zudem hat Trump per Dekret angeordnet, die im Februar angeordneten Importzölle auf Waren aus China zu verdoppeln.