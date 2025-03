Meizu startet in Übersee Flyme AI Ecosystem Strategie

Das beliebteste Stichwort auf MWC 2025 war KI. KI war in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht das größte Highlight auf der MWC. Dazu gehören die tiefe Integration von KI in Hardware, Halbleiter und mobile Kommunikation, die Anwendungen von KI in Endgeräten sowie die Entwicklung von technologischer Innovation zu industrieller Innovation und ökologischer Innovation.

Meizu meldet sich mit „3 Firsts in China", 3 Premieren in China, auf dem Weltmarkt zurück

Auf der Messe wurden die Mblu22-Serie und die Note22-Serie in Meizus neuer Produktmatrix in Übersee zum ersten Mal vorgestellt. Diese Überseeversionen von Smartphones, die ebenfalls das Flyme-System verwenden, werden voraussichtlich im April dieses Jahres auf den Markt kommen und sollen im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Zentralasien, in Europa sowie in anderen Ländern und Regionen verkauft werden. Die bekannten Produkte Meizu 21, Meizu 21 PRO, Lucky08 und andere Produktserien wurden ebenfalls auf der Ausstellungsfläche gezeigt.

Führend in der Branche bei der Gestaltung von All-in-KI, der erste in der Branche, der Zugang zu DeepSeek KI-Funktionen hat

Erst letzten Monat hat Flyme AIOS die Integration des großen Modells DeepSeek-R1 offiziell abgeschlossen und die Meizu-21-Serie sowie das Lucky 08 waren die ersten, die unterstützt wurden. Auch StarV Smart Glasses und andere KI-Ökosystemprodukte wurden nacheinander unterstützt.

PANDAER, die trendige Technologiemarke von Meizu, brachte ebenfalls eine Vielzahl trendiger Produkten auf die Messe. Ihr Produktdesign, das trendige IP mit Technologie kombiniert, wurde von vielen Menschen in Übersee gelobt.

StarV Air2 ist nach der Markteinführung der Verkaufsschlager Nr. 1 in Q1

Die StarV Air2 Smart Glasses waren aufgrund ihrer Simultandolmetsch-, Simultantranskriptions- und Teleprompterfunktionen die auffälligsten Technologieprodukte am Veranstaltungsort und lockten die Nutzer vor Ort zum Ausprobieren. Gegenwärtig sind die Produkte der StarV-Serie in die erste Reihe der intelligenten Brillen der Welt aufgestiegen. Die intelligente Brille StarV Air2 hat im ersten Quartal nach ihrer Markteinführung einen Marktanteil von 41,5 % erreicht und steht damit an erster Stelle der Verkaufszahlen.