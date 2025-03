wegweisend in eine strahlende digitale Zukunft

BARCELONA, Spanien, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Das weltweite Rampenlicht richtete sich auf den Mobile World Congress (MWC) 2025, wo FiberHome einen glanzvollen Auftritt unter dem Motto „Connecting the Bright Digital Future" hatte. Das Unternehmen präsentierte bahnbrechende Innovationen in drei Hauptausstellungsbereichen: ultraeffiziente Infrastruktur, KI-gesteuerte Netze und Freisetzung digitaler Werte. Damit bewies FiberHome seine Führungsrolle bei der digitalen Transformation der Informations- und Kommunikationsbranche.

FiberHome stellte seine bahnbrechenden Fortschritte in der drahtlosen Kommunikation vor, darunter hocheffiziente Antennen zur Nutzung modernster Technologien wie drahtloses/kabelloses Design, Entkopplungsfilter und Metamaterialgrenzen. Mit über 150.000 4G/5G-Basisstationen in mehr als 30 Ländern ist FiberHome weltweit führend in der 5G-A-Abdeckung und bietet vereinfachte Lösungen für den kostengünstigen Bau von Basisstationen. FiberHome steht mit über 20.000 5G-Vorschlägen und 21.000 Patenten auch an der Spitze der 6G-Forschung und hat bereits bedeutende Meilensteine in der 6G-Entwicklung erreicht.

Im Bereich der optischen Netzwerke stellte FiberHome seine volloptische Netzwerkarchitektur der nächsten Generation vor, die Innovationen wie OTN P2MP für ultraniedrige Latenzzeiten und 100-fache Bandbreitenzunahme in der Zugangsebene sowie das branchenweit höchst dimensionierte flexible 8x12-Scheduling-Netzwerk in der Metropolebene umfasst. Das neue optische COTP-F-Gerät, das Einzelwellenraten von bis zu 1,2 T unterstützt, setzt neue Maßstäbe für die Interkonnektivität von Rechenzentren.

FiberHome stellt die neuesten Innovationen in den Bereichen Schiffskommunikation, 10G-Glasfaserzugang und fortschrittliche Glasfasertechnologien vor. Von Insel-zu-Insel-Verbindungen bis hin zu transozeanischen Netzen definieren die Lösungen die globale Kommunikation neu. Mit 50G PON, Wi-Fi 7 und FTTR-B bietet FiberHome Privathaushalten und Unternehmen eine ultraschnelle, nahtlose Konnektivität. Durchbrüche wie die 24-Kern-Faser (5,29 Pbit/s) und die Hohlkernfaser (270 T Kapazität) setzen neue Maßstäbe für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit hoher Kapazität.

FiberHome ist auch führend bei umweltfreundlichen Lösungen für Rechenzentren und bietet innovative Technologien zur Flüssigkeitskühlung, die den PUE-Wert auf unter 1,1 senken und die Energiekosten um 40 % reduzieren. Diese Fortschritte unterstützen nicht nur die wachsende Nachfrage nach High-Density-Computing, sondern stehen auch im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.

KI-gesteuerte Netzwerke: intelligente Netze für eine intelligentere Welt

Die KI-gesteuerten Netzwerklösungen von FiberHome revolutionieren die Branche. Durch die Integration von KI in optische Netzwerke hat FiberHome eine Vorhersagegenauigkeit von 99 % erreicht und dabei die Auslastung der Netzwerkressourcen um 75 % und die betriebliche Effizienz um 30 % verbessert. Die KI-gestützten Netzbetriebsdienste haben die Ausfallraten bereits um 52 % reduziert und die Fehlerortungszeit in Überseemärkten auf wenige Minuten verkürzt.

Freisetzung digitaler Werte: Stärkung der Industrie

Die intelligenten Lösungen von FiberHome für industrielle Anwendungen sind ebenso beeindruckend. Die Smart-Park-Lösung, die auf der digitalen Fit-Access-Basis und der Fit-Sentry-Verwaltungsplattform basiert, hat die betriebliche Effizienz in über 100 Krankenhäusern, Hotels, Schulen und Industrieparks um 15 % verbessert. Im Verkehrssektor ebnen die End-to-End-Lösungen von FiberHome für intelligenten Verkehr, die 5G-Privatnetze, KI-Algorithmen und Big-Data-Analysen kombinieren, den Weg für ein effizienteres und nachhaltigeres modernes Verkehrssystem.

Während sich das digitale Zeitalter beschleunigt, setzt FiberHome weiterhin auf Innovation, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit und arbeitet Hand in Hand mit globalen Partnern, um eine schnellere, stabilere und intelligentere digitale Welt zu schaffen. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise in eine bessere digitale Zukunft.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2632804/image_835064_7801414.jpg

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2632805/1.jpg

Kontaktieren Sie uns: marketing@fiberhome.com

Website: https://en.fiberhome.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fiberhome-glanzt-auf-mwc-2025-wegweisend-in-eine-strahlende-digitale-zukunft-302392046.html