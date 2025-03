Börsen Update USA - 04.03. - Dow Jones schwach -0,86 %

Der Dow Jones steht bei 42.786,56 PKT und verliert bisher -0,86 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,32 %, Unitedhealth Group +0,99 %, Amgen +0,87 %, McDonald's +0,54 %, IBM +0,39 %

Flop-Werte: Boeing -6,02 %, American Express -5,24 %, 3M -4,76 %, Walt Disney -4,63 %, Goldman Sachs Group -4,40 %

Der US Tech 100 steht bei 20.458,06 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Strategy (A) +7,05 %, Marvell Technology +3,08 %, GLOBALFOUNDRIES +2,37 %, Electronic Arts +1,58 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,57 %

Flop-Werte: Intel -8,05 %, Atlassian Registered (A) -4,74 %, Dexcom -4,70 %, GE Healthcare Technologies -3,94 %, Tesla -3,90 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 5.816,26 PKT und fällt um -0,53 %.

Top-Werte: Walgreens Boots Alliance +6,90 %, Super Micro Computer +6,90 %, Enphase Energy +6,62 %, First Solar +4,13 %, eBay +2,55 %

Flop-Werte: Best Buy -12,83 %, Intel -8,05 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -7,41 %, Carnival Corporation -7,25 %, KKR -7,18 %