Trump wird vor allem mit seinen Zöllen zur Crash-Gefahr für die Aktienmärkte - gibt es eine "Trump-Put", also eine Schmerzgrenze des US-Präsidenten, wenn es weiter bergab geht? Wall Street Analysten verweisen auf die erste Amtszeit von Trump, als er meist bei einem 10%-Einbruch der Aktienmärkte plötzlich umsteuerte. Aber Trump 2.0 ist nicht Trump 1.0: er will seine Vision eines "goldenen Zeitalters" unbedingt umsetzen - es ist die Rückabwicklung der Globalisierung durch Zölle, die Firmen zurück in die USA zwingen sollen. Die Radikalität der zweiten Amtszeit von "The Donald" deutet darauf hin, dass schon sehr viel passieren muss, bevor der US-Präsident bereit ist, Kompromisse zu machen. Der Dax heute mit starken Verlusten nach der vorherigen Eurphorie..

Hinweise aus Video:

1. Was ein Wegfall der Sanktionen gegen Russland bedeuten würde

2. Euro steigt deutlich – Aufrüstung ändert das Gesamtbild

Das Video "Trump als Crash-Gefahr für Aktienmärkte - rudert er zurück?" sehen Sie hier..