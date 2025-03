Bafin brummt Deutscher Bank Millionen-Bußgeld auf

vicky112 schrieb 25.02.25, 17:50

Hi Kater, alles OK, hier ist ein Roman für Deutsche Bank, dann sage ich Dir wahrheitsgemäß, was mir bei der Commerzbank passierte und wie Scheiße die mit Kunden umspringen. Anfang 2022 tat die Coba ein Angebot, wer sein neues Giro-Konto dort einrichtet und 6 Monate lang einen Geldeingang von >1000€ erhält, der bekommt danach 500 € Begrüßung ausbezahlt. Ich wechselte zur Coba und nach 7 Monaten ging ich in die Filiale, der SB wollte mir die 500€ nicht gewähren. Ich "durfte" zum Filialleiter, auch Ihm zeigte ich alle Prospekte/Kontounterlagen und er sagte dies galt ja nur 3 Monate. War mir nicht logisch, 6 Monate Geldeingang jedoch Angebot nur 3 Monate gültig? Nun wurde ich ernster. Der FILIALLEITER BRÜLLTE MICH DARAUF AN MIT: "Sie wollen hier ja nur Geld abzocken". Da ging ich, ich fuhr zur Hauptfiliale und kündigte müde lächelnd all meine Konten bei der Commerzbank und wechselte woanders hin. Dort schlug ich auf und kaufte für 100.000 € aus Trotz erstmal Deutsche Bank Aktien mit einer 8 vor. März 2023 kriegte ich nochmal für 100.000 € mit einer 8 vor, 8,34 €. Also eigentlich muss ich ja der Coba dankbar sein. JEDOCH hatte dieser LAPPEN von Coba-Filialleiter nur auf mein Girokonto geschaut und nicht auf meine Anleihekonten von ca. 500.000 €. ANFÄNGER. Mich zu beleidigen, fast unmöglich, jedoch seit der Fäkaliensprache in dieser Coba, weiß ich, die Coba ist ein Abzockerverein (deren eigene Sprache) und Scheiße unprofessionell zu Kunden. Diese WAHRE Geschichte habe ich all meinen Freunden/Bekannten/Familie und zu hunderten Menschen im Internet-Room erzählt. Stand damals, 2022 Coba immer im MDAX und bettelte um Aufnahme in den DAX. Klar, wenn dann die Nachricht kommt Aufnahme in den DAX, dann springen Trittbrettfahrer auf. Ich kaufte damals keine solche Scheiße frisch aus dem MDAX. Wenn Krieg beginnt und Zinssenkungen bevorstehen,** (ich hatte genug zu tun, um 60% meines Rest-Spielgeldes anzulegen nicht unter 8% Div.-Rendite außer DB) **dann immer steigen die Aktien. Ich hatte keine Zeit gefunden, um mich um Mist wie Coba mit damals 0,10/0,20Cent Dividende zu kümmern. Du kannst es gerne probieren. Du beleidigst Bill Gates und fragst Ihn dann, ob er SEINE Gelder bei Dir anlegen möchte? Top die Wette gilt. Also wie Du liest, auch ich habe irgendwie der Coba meine DB-Investition zu verdanken. Und lass uns bitte nicht streiten. Hier ist ein Room für die Deutsche Bank und nicht für die Coba. Du und ich wir lassen es einfach, hier diese Coba zu erwähnen. ALSO Info Deutsche Bank: Vorhin heute bis 16.00 Uhr wurden 5 Mio DB Namensaktien gekauft, da muss irgendein Großinvestor eingestiegen sein, die Aktie 13.00-15.00 Uhr kurzzeitig über 20,50 €. Voll positiv. Allen VG