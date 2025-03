Premier American Uranium beauftragt ICP Securities Inc. mit automatisierten Market-Making-Dienstleistungen

Toronto, ON, Montag, 3. März 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste von ICP Securities Inc. („ICP“) in Anspruch genommen hat, um automatisierte Market-Making-Dienste zu erbringen, einschließlich der Verwendung des firmeneigenen Algorithmus ICP Premium, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Rechtsvorschriften. ICP erhält eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD, zuzüglich der geltenden Steuern. Der Vertrag zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit Startdatum 1. März 2025 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von vier Monaten (die „Erstlaufzeit“), die sich automatisch um jeweils einen Monat verlängert (jeder Monat wird als „Zusatzlaufzeit“ bezeichnet), es sei denn, eine der Parteien kündigt mindestens 30 Tage vor Ablauf der Erstlaufzeit bzw. einer Zusatzlaufzeit schriftlich. Der Vertrag enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit dem Auftrag. ICP und seine Kunden können in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP ist eine unabhängige Partei hinsichtlich des Unternehmens. Die Marketingaktivitäten von ICP dienen in erster Linie dazu, vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens auszugleichen. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die ihr beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und keine dritte Partei stellt Mittel oder Wertpapiere für die Market-Making-Aktivitäten zur Verfügung.

Über ICP Securities Inc.

ICP Securities Inc. ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händlermitglied, das sich auf automatisiertes Market-Making und die Bereitstellung von Liquidität spezialisiert hat und über einen proprietären Market-Making-Algorithmus, ICP Premium, verfügt, der die Liquidität und die Kursqualität verbessert. ICP wurde 2023 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und hat seine eigene Technologie eingesetzt, um einem breiten Spektrum von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern qualitativ hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienste zu bieten.