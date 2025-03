HONOR stellt vier KI-Technologien auf der Messe MWC 2025 vor

BARCELONA, Spanien, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute den HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen machen soll. Der visionäre Drei-Stufen-Plan beschreibt die kühnen Schritte, die HONOR unternehmen wird, um die neue intelligente Welt einzuläuten, und ruft die Industrie dazu auf, gemeinsam ein offenes Ökosystem zu schaffen, in dem Werte geteilt werden, um das menschliche Potenzial zu maximieren, was letztendlich der gesamten Menschheit zugute kommt. Gleichzeitig stellte HONOR auf der MWC 2025 auch die neuesten KI-Technologien vor.

Führende KI-Technologie für die Ära der agentenbasierten KI