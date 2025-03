Maximierung des Wertes von 5G-Netzwerken im Zeitalter der KI

Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) - Auf dem MWC Barcelona 2025

hielt Li Peng, Huaweis Corporate Senior Vice President und President of ICT

Sales & Service, eine Keynote darüber, wie Netzbetreiber das Beste aus KI

herausholen können, um den Wert ihrer Netzwerke voll auszuschöpfen. Li

prognostiziert, dass die Symbiose zwischen 5G-A und KI-Technologien ein

zweistelliges Wachstum sowohl bei DOU (Data of Usage) als auch bei ARPU (Average

Revenue per User) von Mobilfunkteilnehmern bewirken wird.



"Wir stehen kurz vor dem Eintritt in eine vollständig intelligente Welt.

Intelligente Anwendungen verbreiten sich überall und stellen neue Anforderungen

an die Netze", so Li. "Indem wir 5G begrüßen und weiterentwickeln, können wir

das unendliche Potenzial von Mobilfunknetzen erschließen. Huawei ist bereit und

willens, mit Netzbetreibern und Branchenpartnern auf der ganzen Welt

zusammenzuarbeiten, um die digitale Entwicklung zu fördern, die

Netzwerkgrundlagen zu stärken und KI für alle zugänglich zu machen. Gemeinsam

können wir die DNA für eine intelligente Welt gestalten."







an die Latenzzeit



Mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz entwickelt sich die

Mensch-Maschine-Interaktion (Human-Machine Interaction, HMI) von der einfachen

textbasierten Kommunikation hin zu Sprache, Gesten und mehr multimodalen

Interaktionen. Dadurch ist HMI so echtzeitfähig und benutzerfreundlich wie nie

zuvor, was eine neue Welle innovativer Anwendungen hervorbringt. Zum Beispiel

können Menschen mit Hilfe von KI-gesteuerten Sprachassistenten natürlicher mit

ihren Geräten interagieren. Auf Cloud-Smartphones können KI-gesteuerte Avatare

auch visuelles Feedback geben und so ein persönlicheres Erlebnis für Dienste wie

die Gesundheitsüberwachung schaffen, was das mobile Erlebnis für verschiedene

Nutzergruppen wesentlich zugänglicher und produktiver macht.



Um solche Anwendungen zu unterstützen, müssen die Netze jedoch in der Lage sein,

garantierte Latenzzeiten zu bieten, was eine kontinuierliche Weiterentwicklung

von 5G NSA zu 5G SA und schließlich 5G-A erfordert. Die Netzbetreiber können

auch innovative Technologien wie CUPS (Control and User Plane Separation) und

GBR (Guaranteed Bit Rate) einsetzen, um die Grundlatenzzeit zu verringern und

eine differenzierte, deterministische Latenzzeit für bestimmte Szenarien zu

gewährleisten.



KI-gestützte Produktion und Verbreitung von Inhalten setzt neue Maßstäbe für

Upload- und Download-Geschwindigkeiten



Li führte weiter aus, dass KI die Art und Weise, wie Inhalte produziert und





