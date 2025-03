Trump dankt Musk für Leitung von Spargremium-Doge

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Tech-Milliardär Elon Musk als Leiter seines Kostensenkungs-Gremiums Doge gepriesen. "Doge, vielleicht haben Sie schon davon gehört, wird von Elon Musk geleitet, der heute Abend auf der Tribüne sitzt", sagte Trump bei seiner Rede vor dem US-Kongress. Mit der Aussage widersprach der Republikaner jüngsten Aussagen seines eigenen Regierungsteams.

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte Ende Februar wissen lassen, Amy Gleason sei "schon seit einiger Zeit Doge-Chefin". Trump sagte in seiner Rede weiter an Musk gerichtet: "Danke, dass du so hart arbeitest."